Apple ferme tous ses stores en Chine à cause du coronavirus

Alors que le coronavirus continue de se répandre sur la planète et de faire des victimes, les effets se font aussi ressentir dans le monde de la tech. En Chine, par exemple, Apple a pris la décision de fermer tous ses Apple Store pour s'en protéger.

L’épidémie de coronavirus a déjà un impact concret dans le monde de la tech. Apple en est l’exemple parfait aujourd’hui. La firme de Cupertino a en effet pris la délicate décision de fermer tous ses Apple Store et tous ses bureaux en Chine et ce jusqu’au 9 Février prochain, après consultation avec plusieurs experts et par “excès de prudence”. Apple avait déjà fermé trois de ses magasins mais cette décision concerne aujourd’hui pas moins de 42 adresses dans tout le pays.

Apple décide de fermer tous ses stores et bureaux de Chine

Les fournisseurs principaux de la marque à la pomme comme Foxconn avaient récemment déclaré ne pas s’attendre au moindre problème concernant la production pour des sociétés comme Apple. La prudence reste cependant, bien évidemment, de mise. Tim Cook, PDG d’Apple, déclarait ainsi que les prévisions pour le début de l’année calendaire restaient très floues due à cette menace du coronavirus. Les ventes dans les magasins en Chine ont sensiblement diminué ces derniers jours, et ce même très loin de l’épicentre à Wuhan.

pour limiter la propagation du coronavirus

D’autres sociétés ont procédé à l’identique, ou à tout le moins ont pris des dispositions spéciales. Tesla, par exemple, offre un accès gratuit à ses Supercharger pour que les propriétaires de ses voitures puissent se déplacer sans prendre les transports publics. Cette décision de la marque à la pomme n’a rien de surprenant. Peu importe des ventes qui seront fatalement en baisse. Les Apple Store étant un terrain d’échange, entre les employés et les clients, un lieu où l’on peut prendre les produits en main, c’est un espace clos parfait pour transmettre le virus, et ce même avec les protections usuelles. Fermer les magasins permet de limiter les risques et de participer à enrayer l’épidémie.