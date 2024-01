Apple explicite le fonctionnement des boutiques d’applications tierces et des paiements en Europe

Les modifications apportées sont des réponses à la Législation sur les marchés numériques (DMA) de l'UE.

Tl;dr Apple modifie l’App Store et iOS pour se conformer aux lois de l’UE.

Les utilisateurs pourront télécharger des applications hors de l’App Store.

Apple met en place une nouvelle structure de commission pour les développeurs.

Des améliorations seront apportées pour les paiements sans contact et les navigateurs.

Des changements majeurs pour Apple en Europe

Face à une nouvelle législation promulguée par l’Union européenne, la multinationale Apple se trouve dans l’obligation d’implémenter des modifications majeures à l’App Store et à d’autres aspects fondamentaux d’iOS sur le sol européen. Ces changements, qui seront effectifs dès mars, permettront aux utilisateurs européens de télécharger des applications et d’effectuer des achats en dehors de l’App Store.

L’opposition d’Apple aux changements

Apple a toujours combattu ces modifications, avançant que cela exposerait ses utilisateurs à “des risques accrus de violations de la vie privée et de la sécurité” tels que les escroqueries et les malwares. Toutefois, selon la Législation sur les Marchés Numériques de l’UE entrant en vigueur le 7 mars, les géants de la technologie comme Apple sont tenus d’adopter d’importantes modifications dans leur fonctionnement.

La position d’Apple sur ces changements

Phil Schiller, d’Apple, a souligné que la compagnie juge toujours que certaines de ces modifications, comme l’ouverture de l’App Store, sont risquées pour les utilisateurs. Il assure cependant que les mesures annoncées respectent les exigences de la Législation sur les Marchés Numériques de l’UE, tout en aidant à protéger les utilisateurs européens des menaces inévitables que cette régulation entraine.

Les changements pour les développeurs et les utilisateurs

Les changements les plus importants concernent les développeurs, qui pourront pour la première fois percevoir des paiements et distribuer des applications en dehors de l’App Store. Apple prévoit également de réformer sa structure de commission, souvent critiquée, pour les développeurs en baissant la commission sur les abonnements et les achats intégrés à l’application.

Avec les nouvelles mises à jour, les utilisateurs d’iPhone en Europe bénéficieront de changements majeurs. Par exemple, de nouvelles API permettront aux créateurs d’applications d’accéder à la puce NFC de l’iPhone pour les paiements sans contact. Apple procède aussi à une modification de son navigateur web Safari, qui offrira aux utilisateurs la possibilité de changer de navigateur par défaut dès leur première utilisation après la mise à jour iOS 17.4.