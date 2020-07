Apple confirme que les MacBook ARM seront compatibles Thunderbolt

Depuis que Apple a officialisé la transition des puces Intel vers des puces maison ARM, la presse spécialisée s'interroge. Les questions sont nombreuses et les réponses encore peu nombreuses. En voici une concernant le Thunderbolt.

Lorsque Apple rendait officielle sa transition des processeurs Intel vers des puces ARM maison pour ses MacBook, de nombreuses questions ont rapidement, et logiquement, fait surface quant à la compatibilité, tant au niveau du hardware que des logiciels. Il faudra réécrire bon nombre de logiciels, évidemment, mais qui du matériel ? Pour celles et ceux qui se poseraient la question en ce qui concerne le Thunderborlt, sachez que Apple n’a pas l’intention d’abandonner cette technologie.

Les MacBook sous ARM prendront en charge le Thunderbolt

Dans un communiqué transmis à The Verge, un porte-parole de Apple déclarait notamment : “il y a plus de 10 ans, Apple s’est associé à Intel pour concevoir et développer le Thunderbolt. Aujourd’hui, nos clients apprécient la vitesse et la flexibilité que cette technologie apporte à chaque Mac. Nous restons très engagés envers le Thunderbolt et nous allons encore le prendre en charge dans les Mac équipés de Apple Silicon.” Voilà qui répond on ne peut plus clairement à la question.

Et l’information est officielle

Si certains pouvaient effectivement s’inquiéter, c’est parce que le Thunderbolt n’a pas encore implémenté sur le moindre produit Apple non Intel. Même l’iPad Pro utilise l’USB-C et non le Thunderbolt 3. Le Mac mini du Developer Transition Kit sous ARM est lui aussi équipé de ports USB-C et non de ports Thunderbolt 3. Cela étant dit, la bonne nouvelle avec ce communiqué officiel reste que le Thunderbolt sera encore pris en charge sur les ordinateur Mac sous ARM. Parfait pour les clients qui utilisent cette connectique pour brancher leurs accessoires et/ou réaliser des transferts de fichiers volumineux.