Apple aurait reporté le développement de sa puce maison pour le sans fil. Les verra-t-on un jour dans les produits de la marque ?

Si l’on en croit une nouvelle information de l’analyste Ming-Chi Kuo, Apple a “mis en pause le développement” de sa puce maison Wi-Fi qui doit remplacer celles de Broadcom dans ses futurs appareils. Le souvent très bien informé spécialiste de l’écosystème de la marque à la pomme explique dans un post sur Medium baser son appréciation sur son dernier sondage des fondeurs de semi-conducteurs et autres fournisseurs d’équipement, d’emballages et de test.

Si vous vous souvenez, Bloomberg rapportait il y a quelques semaines que le géant de la tech travaillait sur ses propres puces pour le sans fil, des puces qui devaient être intégrées dans ses appareils à l’horizon 2025. La firme de Cupertino n’avait évidemment pas commenté l’information, mais la chose n’est pas difficile à croire ; l’entreprise travaille depuis de nombreuses années maintenant à dessiner et fabriquer elle-même ses puces et composants pour dépendre le moins possible de sociétés tierces.

Ming-Chi Kuo avance qu’Apple a choisi d’allouer la majorité de ses ressources au développement de la prochaine génération de puces A et M. Ainsi, elle pourra s’assurer que les processeurs pour ses iPhone, iPad et autres MacBook peuvent entrer en production pendant les deux prochaines années. L’analyste expliquait aussi qu’il est plus risqué pour la marque à la pomme d’utiliser ses propres puces Wi-Fi à une période où les entreprises sont en train de faire passer leurs appareils au Wi-Fi 6E. “Broadcom sera le plus grand gagnant” dans cette situation, précise-t-il, dans la mesure où l’iPhone 15 devrait être compatible avec ce nouveau standard Wi-Fi qui permet l’accès à la bande des 6 GHz.

Les verra-t-on un jour dans les produits de la marque ?

Si l’on ne sait pas vraiment si Apple utilisera un jour une puce maison sans fil, Mark Gurman, de Bloomberg, expliquait récemment que les ambitions du géant de la tech en la matière ne sont pas abandonnées. Dans la discussion de Ming-Chi Kuo sur Twitter concernant son rapport, Mark Gurman est intervenu pour dire que la firme de Cupertino travaillait toujours sur une puce Wi-Fi et Bluetooth. Le journaliste américain précisait que la marque à la pomme travaillait aussi sur une puce combinant le Bluetooth, la data cellulaire et le Wi-Fi dans un seul et même composant, mais il ne sait pas cette dernière est toujours en développement.

Lorsque The Information a publié un article la semaine dernière annonçant qu’Apple travaillait sur un casque de réalité mixte plus abordable, l’une des sources du blog affirmait que cet appareil pourrait justement utiliser la puce maison Bluetooth et Wi-Fi. Cela permettrait à Apple de contenir ses coûts de production et donc le tarif public final, puisqu’elle n’aurait pas besoin de trouver un accord avec un fournisseur tiers.