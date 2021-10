Apple aurait envisagé de mettre sur pied son propre service de cloud gaming

Apple aurait déjà envisagé la possibilité de lancer un service de cloud gaming. Travaille-t-elle sur le projet en interne ? A-t-elle abandonné l'idée ?

Avec des entreprises comme Microsoft, Google et NVIDIA qui disposent aujourd’hui de leur propre service de streaming de jeux vidéo, on peut assez logiquement s’interroger sur la possibilité, l’envie même, pour Apple d’avoir sa propre plate-forme. Et il s’avère que, à un moment donné, la firme de Cupertino a bel et bien envisagé la chose. C’est tout du moins ce que l’on apprend dans la newsletter Power On de Mark Gurman, de Bloomberg.

À la question de savoir si Apple pouvait être actuellement en train de travailler sur un tel service de cloud gaming, le journaliste répond que la marque à la pomme a envisagé très sérieusement de lancer un service en parallèle d’Apple Arcade. Pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, Apple Arcade est un service de jeux vidéo par abonnement qui, moyennant un abonnement mensuel, offre aux joueurs un accès à un vaste catalogue de jeux iOS débarrassés de leurs publicités et autres achats intégrés.

Un service cloud serait similaire au GeForce Now de NVIDIA ou à Google Stadia, grâce auxquels les joueurs peuvent acheter un jeu et en profiter en streaming où qu’ils soient, depuis un serveur distant. L’idée est que, en déportant ainsi tout le calcul, il est plus facile de jouer, sur des appareils qui n’ont pas nécessairement la puissance nécessaire. Jouer à des jeux très exigeants devient alors possible sur des smartphones ou ordinateurs portables tout à fait modestes.

Cela étant dit, Mark Gurman affirme qu’Apple a discuté de cette possibilité en interne mais n’a pas encore donné suite à cette possibilité. Difficile, à ce stade, de savoir si la firme de Cupertino a finalement décidé de ne pas aller plus loin ou si elle travaille effectivement sur le projet. Il faudra attendre de voir ce que l’avenir nous réserve.

Dans tous les cas, Apple n’est pas nécessairement une entreprise connue pour le jeu vidéo. Les ordinateurs Mac ne sont, après tout, toujours pas conçues pour le jeu vidéo. Comment, dans ce cas, les joueurs un tant soit peu sérieux pourraient-ils percevoir qu’elle lance un tel service ?