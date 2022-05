Apple augmente le délai limite avant suppression d’une vieille app de son App Store

Apple assouplit quelque peu sa règle pour les apps vieillissantes, les développeurs ont désormais 90 jours (contre 30 jusqu'à présent) pour publier la mise à jour.

Il y a quelques jours, Apple envoyait des emails d’avertissement aux développeurs indépendants, les informant que leur application allait être supprimée de l’App Store si elle n’était pas mise à jour dans les 30 jours. Le géant de la tech avait mis en place cette directive contre les applications vieillissantes et/ou abandonnées en 2016, mais cette initiative d’avertissement généralisé laissait suggérer une application plus rigoureuse de cette règle.

Certains destinataires de cet avertissement ont critiqué publiquement cette règle, allant, selon eux, à l’encontre des développeurs indépendants dans la mesure où il est très difficile de suivre les évolutions de la plate-forme et du travail à effectuer ne serait-ce que pour publier une mise à jour mineure. Aujourd’hui, Apple a publié un post explicitant pourquoi certaines anciennes applications sont en danger de suppression, ainsi qu’une annonce : les développeurs ont désormais davantage de temps pour mettre à jour leurs applications.

Les développeurs ont désormais 90 jours (contre 30 jusqu’à présent) pour publier la mise à jour

Dans le post en question, la firme de Cupertino explique qu’elle n’enverra de notices de suppression qu’aux développeurs dont les applications n’ont pas été mises à jour pendant trois ans, ainsi qu’aux développeurs dont les apps n’ont “pas été téléchargées du tout ou trop peu pendant une période de 12 mois”. Apple affirme que se débarrasser des applications vieillissantes permet de rendre les nouvelles plus visibles et de s’assurer que les utilisateurs peuvent profiter de jeux et outils pleinement optimisés pour les dernières versions de son OS et ses appareils les plus récents.

Comme vous le savez peut-être sûrement, les vieilles applications ne fonctionnent pas très bien sur les smartphones, tablettes et ordinateurs portables les plus récents, offrant une expérience utilisateur très en deçà de ce que l’on pourrait attendre. Toujours est-il que 30 jours est loin d’être suffisant pour mettre ainsi à jour une application pour les petits développeurs. La bonne nouvelle, c’est que la firme de Cupertino a donc décidé d’étendre ce délai à 90 jours. Les utilisateurs pourront garder les applications déjà installées sur leurs appareils même si celles-ci finissent par être supprimées de l’App Store et les développeurs pourront tout de même générer des revenus via leurs microtransactions.