Apple attaqué en justice en Australie suite à l’explosion d’un iPhone X

Nos gadgets électroniques, si évolués soient-ils, sont sujets aux bugs et autres défaillances. Certains incidents peuvent avoir de graves conséquences, notamment lorsque la batterie est impliquée.

Des smartphones qui explosent ne sont malheureusement pas chose rare. La faute est due à la batterie, le plus souvent un mélange lithium-ion, qui, dans certaines conditions, peut se révéler très instable, allant parfois jusqu’à exploser. Les conséquences pour celles et ceux qui se trouvent à proximité de l’appareil peuvent être très graves. Aujourd’hui, c’est Apple qui en fait les frais en Australie à cause d’un iPhone X.

En Autralie, un homme attaque Apple en justice suite à l’explosion de son iPhone X

Dans la mesure où nos smartphones utilisent, en grande majorité, des batteries lithium-ion, il est possible, bien que le pourcentage soit très faible, que celle-ci explose. Cela peut être dû à de nombreux facteurs mais c’est assez effrayant quand on y pense. Et malheureusement pour Robert De Rose, résidant en Australie, son iPhone X a explosé alors que le téléphone était dans sa poche, ce qui a occasionné des brûlures au deuxième degré.

et à la mauvaise gestion, selon lui, de l’incident par Apple

L’incident date de 2019 mais, dans la mesure où Apple n’a apparemment pas correctement réagi face à la situation, Robert De Rose a décidé aujourd’hui de lancer une action en justice à l’encontre de la firme de Cupertino. Selon la victime, celui-ci aurait ressenti une vive douleur à la jambe et entendu un bruit “pétillant” venant de sa poche.

Il y a ensuite eu un bruit sec et immédiatement après une énorme douleur sur sa cuisse, il a réalisé que cela venait de son téléphone. Il a alors sorti l’iPhone X pour constater une fumée noire qui sortait de l’appareil. Robert De Rose aurait par la suite contacté Apple plusieurs fois sans obtenir la moindre réponse. C’est ce qui motive aujourd’hui la victime à lancer cette action en justice.

Difficile de savoir précisément pourquoi l’iPhone X de Robert De Rose a explosé. Les raisons peuvent être très variées mais il convient de préciser que des iPhone, et plus généralement des smartphones, qui explosent, cela reste relativement rare.