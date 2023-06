Apollo, l'app tierce pour Reddit, fermera le 30 juin prochain. Les changements autour de l'API et la non-volonté de faire des compromis de l'entreprise devraient faire des dégâts.

La décision controversée de Reddit de faire payer l’accès à son API a conduit le créateur de l’app Apollo à fermer son client tiers. “Apollo fermera le 30 juin“, écrivait sur Twitter Christian Selig. “Les récentes décisions et actions de Reddit ont malheureusement rendu impossible les opérations d’Apollo.”

Christian Selig, le seul et unique développeur d’Apollo, avait tiré la sonnette d’alarme la semaine dernière. Il estimait que maintenir le fonctionnement de son app avec les nouvelles règles de Reddit, qui doivent entrer en vigueur le 19 juin, lui coûterait environ 20 millions de dollars par an.

Dans un post sur Reddit, Christian Selig accuse l’entreprise de l’avoir calomnié pendant des appels suite à une soi-disant incompréhension. Il affirme avoir dit à Reddit que, si un grand volume d’appels API de la part d’Apollo coûtait à l’entreprise une somme significative, “je vous ai suggéré de me faire un chèque pour que je mette un terme à Apollo. J’ai même dit que je le ferais pour moitié moins, ou six mois : 10 millions de dollars.”

Christian Selig déclare que les représentants de Reddit se sont excusés d’avoir pris ses remarques pour une menace. Mais toujours selon lui, le PDG de l’entreprise, Steve Huffman, aurait déclaré à des modérateurs que “Apollo nous a menacés, disant qu’ils ‘se calmeront’ si Reddit leur donnait 10 millions de dollars. Ce gars nous force. Il nous menace.”

Les changements autour de l’API et la non-volonté de faire des compromis de l’entreprise devraient faire des dégâts

Le développeur d’Apollo suggérait que ces allégations ont été la goutte d’eau. “Je ne veux pas que Reddit me calomnie auprès de qui que ce soit en disant que je les ai menacés alors que les concernés se sont immédiatement excusés de m’avoir mal compris”, écrit-il. “Je suis arrivé à la conclusion que la situation n’est plus récupérable.” Christian Selig précisait par ailleurs ne pas avoir l’intention de vendre Apollo, app qui compte environ 50 000 abonnés, déboursant en moyenne 10 $ par an.

À l’heure d’écrire ces lignes, Reddit n’a pas communiqué sur le sujet.

Quoi qu’il en soit, la controverse a été vive suite aux modifications annoncées de l’API. L’entreprise est revenue sur certains points, la rendant notamment accessible gratuitement aux responsables de certaines apps d’accessibilité. Toujours est-il que les modérateurs de nombreux subreddits populaires ont prévu de rendre ces derniers indisponibles pendant au moins 48 heures pour protester.

Peu après l’annonce de Christian Selig, le développeur de RIF (Reddit is Fun) déclarait à son tour que son app fermerait, elle aussi, le 30 juin, expliquant que Reddit “a malheureusement montré une réticence constante à faire des compromis” sur des sujets comme les tarifs de l’API et la possibilité de laisser les apps tierces afficher des publicités.