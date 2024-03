Anjelica Huston : l’épuisante expérience de Morticia dans La Famille Addams

Dans les films La Famille Addams des années 1990, l'actrice américaine Anjelica Huston a offert une performance mémorable en incarnant Morticia Addams, bien que le tournage ait été éprouvant pour elle.

Tl;dr Anjelica Huston a joué Morticia Addams dans les années 1990.

Le rôle a été physiquement difficile pour l’actrice.

Le costume de Morticia était particulièrement contraignant.

Huston a apporté profondeur et complexité à son personnage.

Une Morticia Addams inoubliable

Interprète emblématique de Morticia Addams dans les films de la famille Addams des années 1990, Anjelica Huston a marqué les esprits. Mais derrière cette performance mémorable, l’actrice a vécu une expérience épuisante.

Un rôle iconique… et exigeant

L’interprétation de Morticia par Anjelica Huston est aujourd’hui considérée comme iconique. Pourtant, le rôle a été un véritable combat pour l’actrice. The Addams Family, franchise née d’un dessin animé publié dans The New Yorker en 1938, est devenu un élément apprécié de la culture pop américaine. Dans les années 90, cette famille excentrique a été adaptée au cinéma avec The Addams Family et Addams Family Values.

Le personnage de Morticia, interprété par Huston, est devenu emblématique, apportant une touche d’élégance et de charme à l’essence comique et sombre du personnage. Cependant, en coulisses, l’expérience de Huston dans le rôle de Morticia n’a pas été sans défis, notamment en ce qui concerne les exigences physiques du rôle.

La transformation physique d’Anjelica Huston

La transformation physique en Morticia Addams a exigé d’Anjelica Huston de porter un costume extrêmement contraignant. Le réalisateur Barry Sonnenfeld a voulu donner vie à la silhouette exagérée du personnage de dessin animé, déclarant (via EW) :

Morticia a une forme que seul un dessinateur peut créer, donc nous avons serré Anjelica dans un corset métallique qui a créé cette chose de hanches et de taille que je n’ai jamais vue chez une femme en réalité.

Cependant, cet engagement envers l’authenticité visuelle a eu des effets concrets sur Huston. L’actrice a tellement lutté avec le corset qu’elle ne pouvait même pas s’asseoir. Elle a révélé :

Dans l’après-midi, je pouvais être sujette à de très forts maux de tête à cause de mes diverses entraves. Et comme je ne pouvais pas m’allonger (dans le corset) ou me reposer, c’était assez épuisant.

Un engagement total pour le rôle

Au-delà des défis physiques, la performance d’Anjelica Huston dans les meilleurs films de la famille Addams a capturé l’essence de Morticia Addams de manière à résonner profondément avec le public et ses co-stars. Raul Julia, qui jouait son mari à l’écran, Gomez Addams, a salué l’interprétation de Huston, notant :

Anjelica a parfaitement incarné Morticia. Je la vois comme une mère parfaite à la Norman Rockwell, juste poussée à un degré très sombre.

Cette comparaison à une image emblématique de la maternité américaine, bien que d’un point de vue gothique, en dit long sur la capacité de Huston à infuser Morticia d’un mélange de chaleur, de dignité et de l’humour macabre qui définissait le personnage.