Android : LineageOS passe en version 17.1

La ROM de remplacement des systèmes d'exploitation de base fourni par les constructeurs de smartphones s'améliore de façon notable sur les mobiles compatibles avec Android 10.

Pour se passer de Google, l’astuce est bien connue : il suffit de se tourner vers LineageOS, anciennement CyanogenMod, et de ne pas installer les Google Apps ou mieux encore, d’opter pour microG. Avec une énorme communauté et des milliers de projets hébergés sur xda-developpers, les ROM alternatives ont trouvé un essor inédit, et il est plus possible que jamais de remplacer son système d’exploitation de base ou stock rom et même son noyau (kernel) avec des outils comme TWRP et Magisk, de véritables références. LineageOS a toujours évolué parallèlement aux différentes versions d’Android, et ses développeurs annoncent aujourd’hui une nouvelle version du système d’exploitation en source ouverte, LineageOS 17.1. Dans un billet de blog publié le 1er avril, l’équipe annonce avoir beaucoup travaillé depuis la sortie d’Android 10 en août dernier suite à la refonte massive effectuée dans certaines parties de l’AOSP (Android Open Source Project).

Des nouveautés par dizaines

Parmi les nouveautés les plus importantes, on note un effort particulier pour rendre compatible le système d’exploitation open source avec les derniers mobiles : LineageOS prend désormais en charge les caméras pop-up et rotatives, ainsi que les capteurs d’empreintes digitales sous l’écran. Une nouvelle interface utilisateur de capture d’écran partielle a été déployée et les thèmes chers aux utilisateurs de Styles sous CyanogenMod retrouveront des gammes connues, mais aussi une prise en charge nouvelle des modifications de police, de forme d’icône et de style d’icône, qui s’applique par exemple aux icônes Wi-Fi/Bluetooth.

Les derniers correctifs de sécurité

Comme la prise en charge des capteurs d’empreintes digitales sous l’écran est acquise, le lanceur d’application par défaut de l’OS, Trebuchet, est désormais capable de cacher des applications et de demander l’authentification via une empreinte. LineageOS 17.1 comporte les derniers correctifs de sécurité (d’octobre 2019 à mars 2020) et les émoticônes du clavier AOSP ont été mises à jour vers Emoji 12.0. Enfin, WebView a été mis à jour vers Chromium 80.0.3987.132.

LineageOS 16.0 n’est pas oublié

Il n’y a pas que LineageOS sous Android 10 qui a été mis à jour : la version 16.0, correspondant à Android 9 (Pie) profite elle aussi d’améliorations : les capteurs d’empreintes digitales sous l’écran sont compatibles avec l’OS, tout comme les caméras pop-up et rotatives, les derniers correctifs de sécurité ont été appliqués et WebView est aussi mis à jour, il est aussi possible de faire passer la connexion d’un hotspot à travers le VPN de l’appareil et sur macOS il est désormais possible de compiler LineageOS 16.0, notamment dans le shell zsh. De quoi combler tout le monde.