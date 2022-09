Android 13 permet de refuser les notifications à l’installation d’une app

Android 13 permet enfin, comme Apple, de refuser les notifications d'une application lors de l'installation de celle-ci. Pratique.

À moins que votre téléphone Android ne soit toujours en mode silencieux ou Ne pas déranger, il y a de fortes chances que vous receviez chaque jour des tonnes de notifications, la plupart qui ne vous intéresse même pas. Ce peut être frustrant, dérangeant, gênant pour votre productivité et même dangereux pour votre santé mentale. Fort heureusement, Google suit les pas d’Apple et vous permet désormais d’accepter ou non les notifications quand vous installez une nouvelle app. Vous devriez refuser.

Du changement dans la gestion des notifications sous Android 13

Si les versions précédentes d’Android permettent de mettre au silence les notifications depuis les paramètres des apps, avec cette nouvelle fonctionnalité Android 13, l’opération est bien plus simple et accessible, puisque directement à l’installation. Vous pourriez vous dire “encore un souci supplémentaire à l’installation d’une app”, certes, mais c’est une petite étape de plus pour de grands résultats.

Cette permission de notification est une nouvelle fonctionnalité par défaut sur tous les appareils Android 13, vous n’avez rien à activer pour en profiter. Quand vous installerez une app, vous verrez une fenêtre vous demander si vous souhaitez activer qu’elle vous envoie des notifications. Tapotez “Autoriser” pour les activer ou “Ne pas autoriser” pour les désactiver. C’est aussi simple que cela.

S’il est de bon ton de les désactiver, il y a, évidemment, quelques exceptions. Pour une application de messagerie, par exemple, vous voudrez être averti(e) dès qu’un nouveau message arrive. Il en va de même pour vos applications bancaires, de santé ou de productivité.

Avec moins de notifications, votre vie sera nettement meilleure

Quoi qu’il en soit, toutes les notifications ne sont pas utiles. Celles-ci font souvent passer les apps comme étant désespérées d’avoir votre attention, vous envoyant quantité de notifications venant noyer les plus importantes. En les rendant silencieuses pour la majorité de vos applications, vous vous simplifierez grandement la vie, et vous passerez moins souvent à côté de celles qui comptent vraiment.

Si vous avez déjà décidé d’autoriser les notifications pour une app et que vous revenez sur votre décision, il est possible de changer en allant dans les paramètres de l’app, souvent via Paramètres > Notifications > Paramètres des apps. Certains fabricants changent les libellés, cherchez “notifications”. Vous pouvez aussi rester appuyé sur une notification depuis le tiroir des notifications pour ouvrir le menu de paramètres rapides dans lequel vous pouvez modifier le comportement et les permissions pour cette application en particulier.

Essayez de ne pas les autoriser à l’installation de l’application, quitte à réaliser a posteriori que vous en avez vraiment besoin. Votre smartphone deviendra alors moins source de distraction et votre vie quotidienne sera meilleure.