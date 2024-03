Andreessen Horowitz suspend l’expansion du fonds crypto pour se concentrer sur l’IA

Andreessen Horowitz, une entreprise de capital-risque basée dans la Silicon Valley, modifie sa stratégie d'investissement et veut lever 6,9 milliards de dollars pour de nouveaux fonds axés sur l'intelligence artificielle, freinant ainsi l'expansion de son fonds crypto.

Tl;dr a16z prépare une levée de fonds de 6,9 milliards de dollars

La moitié sera destinée à des projets en rapport avec l’intelligence artificielle (IA)

Il n’y aura pas de nouvelles expansions de fonds crypto avant l’année prochaine

La technologie blockchain pourrait devenir une solution pour décentraliser l’IA

A16z et sa nouvelle levée de fonds

Selon des sources proches du dossier, la société a16z préparerait une levée de fonds de 6,9 milliards de dollars et envisage d’investir la moitié de ce montant dans des initiatives innovantes telles que des projets en lien avec l’intelligence artificielle (IA), le jeu vidéo, et ce que l’on appelle le “dynamisme américain”.

IA et décision stratégique

Faisant preuve d’une approche futuriste, a16z a explicitement affirmé sa volonté de doubler ses investissements dans l’IA. Cela en créant deux fonds dédiés à l’IA ce qui s’inscrit dans une optique de réponse à des problématiques urgentes dans divers domaines tels que l’aviation, la défense et la fabrication sous le volet du dynamisme américain.

La solution Binance La solution simple pour acheter et vendre des cryptos Voir l’offre

Le rôle de la blockchain

Cette volonté d’intensifier les investissements dans l’IA s’inscrit également dans une visée de transformation des industries grâce à l’intersection de l’IA et de la technologie blockchain. Les experts estiment que cette convergence technologique pourrait offrir des “solutions pour décentraliser l’innovation en IA”, en réponse aux inquiétudes concernant sa dominance centralisée.

Repenser l’avenir de l’IA

Notons que cette convergence technologique en est encore à ses débuts, les défis à relever sont nombreux et les questions concernant la décentralisation de l’IA générative subsistent. Cependant, selon Andrew Hall de l’École d’affaires de Stanford, les réseaux de blockchain pourraient agir comme une “force de contrebalancement à l’IA centralisée” et contribuer à la rendre plus accessible en réduisant les coûts y afférents.

Dans cette perspective, a16z a fait preuve de patience stratégique en reportant toute nouvelle expansion de fonds crypto jusqu’à l’année prochaine afin de concentrer ses ressources sur l’IA et d’autres initiatives, marquant ainsi un léger changement dans ses priorités.