Ana de Armas a-t-elle joué Eve Maccaro dans John Wick 3 avant d’incarner Ballerina ?

Si la comédienne cubano-espagnole Ana de Armas tient le rôle principal dans le spin-off From the World of John Wick: Ballerina, c'est Unity Phelan qui interprète la danseuse Eve Maccaro dans John Wick: Chapter 3 - Parabellum.

Eve Maccaro est un personnage secondaire dans John Wick: Chapter 3 – Parabellum.

From the World of John Wick: Ballerina se déroule pendant les événements du troisième film de la franchise John Wick.

Un nouveau protagoniste dans l’univers de John Wick

La franchise John Wick, bien qu’elle ait Keanu Reeves en figure de proue, a su étoffer son univers avec une pléiade de personnages secondaires. Parmi eux, Eve Maccaro, incarnée par la talentueuse Ana de Armas, se voit propulsée au premier plan dans le spin-off From the World of John Wick: Ballerina.

Une première apparition remarquée

Beaucoup de fans se demandent si le personnage d’Eve a déjà été présenté dans les précédents volets. Pourtant, contrairement à ce que certains pourraient penser, Ana de Armas n’a pas joué le rôle d’Eve Maccaro dans John Wick: Chapter 3 – Parabellum. En effet, Ballerina marque sa première apparition dans la franchise John Wick.

Un rôle taillé sur mesure

Eve Maccaro est un personnage original, spécialement créé pour Ballerina. Cette nouvelle recrue pourrait bien prendre la relève de Keanu Reeves, dont le destin reste incertain à la fin de John Wick: Chapter 4. C’est une nouvelle excitante pour les fans, qui auront l’occasion de voir Ana de Armas évoluer pour la première fois dans un projet John Wick.

Un spin-off aux multiples promesses

Si le troisième volet de John Wick a présenté des danseuses ballerines formées en tant qu’assassins, celles-ci n’ont pas eu beaucoup de temps à l’écran. C’est pourquoi Ballerina soulève tant d’enthousiasme, car il permettra enfin de mettre en avant ces personnages et leurs styles de combat.