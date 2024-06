La franchise John Wick a déjà désigné le probable successeur de Keanu Reeves

Keanu Reeves pourrait passer le flambeau à Donnie Yen dans John Wick.

Tl;dr Keanu Reeves pourrait être remplacé dans la franchise John Wick suite à la mort de son personnage.

Plusieurs personnages pourraient prendre la relève, dont Donnie Yen, Ana de Armas et Laurence Fishburne.

Donnie Yen semble être le choix idéal pour remplacer Keanu Reeves.

La franchise pourrait s’étendre et s’améliorer avec l’expertise en arts martiaux de Donnie Yen.

Un nouveau visage pour John Wick

La franchise John Wick, célèbre série de films d’action menée par Keanu Reeves, se trouve à un tournant. La mort de John Wick, personnage principal interprété par Reeves, dans le quatrième volet de la saga crée un vide qui doit être comblé.

Les prétendants au trône

Remplacer Keanu Reeves n’est pas une mince affaire. Cependant, plusieurs personnages introduits dans les films pourraient reprendre le flambeau. Deux spin-off sont déjà en cours de développement, avec Ana de Armas dans Ballerina et Donnie Yen dans un film consacré à son personnage, Caine. D’autres personnages, comme le Bowery King de Laurence Fishburne et Sofia de Halle Berry, sont également envisagés. Mais le remplaçant idéal de Keanu Reeves semble déjà être dans les rangs de la franchise.

Donnie Yen, le successeur de Keanu Reeves ?

L’annonce du spin-off de Caine, avec Donnie Yen en vedette, le place en tête de liste pour succéder à Keanu Reeves. Son personnage d’assassin aveugle, introduit dans John Wick : Chapitre 4, a conquis le public. Dès lors, l’appel à un spin-off était évident, d’autant plus que la scène post-générique du quatrième volet laissait entrevoir la suite de son histoire.

Le passage de Donnie Yen de personnage secondaire à héros de sa propre aventure marque une promotion au sein de la franchise. L’intérêt du public pour en voir plus sur son personnage laisse présager un avenir prometteur pour le spin-off de Caine. Cette transition pourrait permettre à la franchise de John Wick de continuer à prospérer sans Keanu Reeves, sans trop perdre en termes de succès, de qualité ou de divertissement.

Un choix judicieux

Donnie Yen, connu mondialement pour ses films d’arts martiaux, a toutes les compétences nécessaires pour succéder à Keanu Reeves. Les films de John Wick sont réputés pour leurs scènes d’action et de combat réalistes. Donnie Yen a démontré dans John Wick 4 qu’il était plus que capable d’égaler le niveau de Reeves. Son expertise en arts martiaux pourrait même permettre à la franchise de s’étendre et de s’améliorer.