« Ballerina », le spin-off de « John Wick » : l’opportunité pour Ana de Armas de briser son infortune sur Rotten Tomatoes

Ana de Armas a eu une série de films mal reçus.

Le film Ballerina pourrait améliorer sa réputation.

Des critiques mitigées pour ses précédents films.

Ballerina fait partie de l’univers de John Wick.

Une série de films mal reçus pour Ana de Armas

Ana de Armas, malgré une série de films mal reçus ces dernières années, pourrait bien renverser la tendance avec son prochain film, Ballerina. Entre 2022 et 2023, elle a joué dans quatre longs métrages, tous très critiqués sur Rotten Tomatoes. Cependant, elle a su montrer son talent d’actrice dans plusieurs grandes productions, attirant ainsi l’attention du public.

Une opportunité de redorer son blason avec Ballerina

Heureusement, son prochain film pourrait mettre fin à cette série de mauvaises critiques. La franchise John Wick, dont Ballerina est un spin-off, est souvent louée pour son scénario et sa réalisation technique. Ana de Armas, qui s’est récemment tournée vers le cinéma d’action, semble donc idéalement positionnée pour ce nouveau projet. Ce film semble très prometteur, non seulement pour la carrière de de Armas, mais aussi pour la franchise après la mort de Wick dans Chapter 4.

Des critiques mitigées pour ses précédents films

Malgré des années marquées par des sorties de films controversées, Ana de Armas est une actrice talentueuse et jeune qui a déjà obtenu une nomination aux Oscars. Les critiques négatives de ses films récents ne sont pas universelles. Par exemple, malgré une note de 45% pour The Gray Man sur Rotten Tomatoes, le film a reçu un score de 90% de la part du public. De même, le film Blonde a été très polarisant, certains le trouvant trop sombre, mais la performance d’Ana de Armas a valu à l’actrice une nomination aux Oscars.

Ballerina : un nouveau départ dans l’univers de John Wick

Cependant, la popularité de la franchise pourrait aussi jouer en défaveur de de Armas et de Ballerina, entrainant une réaction plus critique. Malgré la popularité des films John Wick, le spin-off The Continental a reçu des critiques largement négatives. Pourtant, si Ballerina parvient à reprendre les éléments qui font le succès des films John Wick, comme l’univers des assassins et les scènes d’action impressionnantes, elle a toutes les chances de réussir.