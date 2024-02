American Assassin avec Michael Keaton se relance sur Netflix

Malgré un échec cuisant en 2017, le film American Assassin du réalisateur Michael Cuesta est désormais populaire.

Tl;dr Netflix propose le film American Assassin.

American Assassin domine le Top 10 de Netflix.

Les plateformes de streaming offrent une seconde chance aux films mal reçus.

American Assassin pourrait relancer ses ambitions de franchise.

American Assassin : un retour inattendu

Malgré son accueil mitigé en 2017, le film d’action American Assassin, avec Michael Keaton, fait un retour fracassant sur la plateforme de streaming Netflix, plus de sept ans après sa sortie initiale. A sa sortie, le film n’avait rapporté que 67,2 millions de dollars pour un budget de 33 millions et n’avait remporté aucun prix majeur.

Le pouvoir du streaming

C’est grâce au streaming que American Assassin a pu faire ce retour surprenant. Malgré des critiques peu élogieuses lors de sa sortie, le film est aujourd’hui très regardé par le public de Netflix, où il se classe même en première position, devant The Super Mario Bros. Movie et Ready Player One.

Il n’est pas rare que des films qui ont échoué au box-office connaissent un grand succès sur les plateformes de streaming. C’est le cas par exemple de Eternals, qui a su rebondir grâce à Disney+ après des débuts décevants au cinéma.

Une seconde chance pour American Assassin

Netflix a offert à American Assassin une seconde vie. En effet, les plateformes de streaming permettent aux spectateurs de découvrir des films plus anciens et de rattraper des franchises qu’ils auraient pu manquer. De plus, elles offrent la possibilité de regarder des films mal reçus par la critique sans avoir à dépenser de l’argent pour un ticket de cinéma.

Le succès retrouvé de American Assassin pourrait être le signe d’un renouveau pour la franchise, qui avait été abandonnée après l’échec du premier film.