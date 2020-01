Amazon voudrait vendre sa technologie de paiement par reconnaissance des mains

Le e-commerce explose, et avec lui de nouveaux moyens de paiement émergent. Les magasins physiques, quant à eux, se modernisent. Et de nouveaux moyens de paiement voient aussi le jour. Amazon en fait la démonstration avec ses propres magasins, sans caisse...

Les options de paiement dans les magasins physiques ne manquent pas pour les clients. Il est possible de payer ses achats en liquide, par carte de crédit ou par chèque, notamment. Depuis plus récemment, il est aussi possible d’utiliser son smartphone ou sa smartwatch pour payer. Cela fait appel à votre carte de crédit mais vous n’avez plus besoin de la sortir, de composer le code, etc. Amazon imagine un nouveau moyen de paiement, basé sur la reconnaissance de vos mains.

Amazon souhaiterait vendre sa technologie de reconnaissance des mains

Comme vous le savez peut-être déjà, Amazon travaille sur un nouveau système qui se base sur la reconnaissance des mains pour authentifier les utilisateurs et faciliter les paiements. Des rumeurs suggéraient que le géant du e-commerce pourrait être présent dans des magasins comme Whole Foods (propriété de Amazon) mais aujourd’hui, selon un nouveau rapport de The Wall Street Journal, il se pourrait que Amazon cherche finalement à vendre cette technologie aux magasins intéressés.

comme moyen de paiement dans les magasins physiques

Cela signifie que Amazon pourrait non seulement utliser sa plate-forme dans ses propres magasins mais aussi la voir déployée dans des magasins tiers, elle deviendrait alors un peu comme une nouvelle méthode de paiement. Ce ne serait cependant pas une grande première. D’autres plates-formes comme Square se sont déjà invités dans des magasins physiques. Cela étant dit, il se pourrait qu’il faille attendre un certain temps avant d’en profiter. Le développement de ce système n’en est qu’à ses débuts et Amazon serait actuellement en discussion avec des sociétés comme Visa pour des transactions test. Se pose aussi la question de la réaction du grand public face à un tel système. Celui-ci reposant sur des données biométriques, difficile d’imaginer que la majorité des clients seront ouverts à l’idée de donner ce genre d’informations aux magasins…