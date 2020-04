Amazon Prime Video : les vidéos se louent directement depuis l’app iOS

Les écosystèmes que sont iOS et Android ont des règles de gestion qui leur sont propres. Notamment dans la manière dont ils gèrent les achats. La politique d'Apple a souvent été critiquée. Pour des bonnes tout à fait louables. Certains éditeurs prennent la tangente.

L’une des plus grosses critiques envers Apple et son App Store est très certainement la commission que prend la firme de Cupertino sur les achats intégrés dans les applications. Celle-ci est de 30%. Et les développeurs n’ont pas d’autre choix que de se plier à cette règle. Certains éditeurs ont opté pour une méthode alternative plutôt radicale, celle de supprimer les achats de leurs applications et rediriger leurs utilisateurs vers leur site pour les faire… Ce que faisait l’application Amazon Prime Video.

Amazon Prime Video repasse par Apple pour ses achats intégrés

Amazon fait partie de ces éditeurs qui avaient décidé de contourner l’App Store. Mais aujourd’hui, le géant du e-commerce américain semble avoir changé son fusil d’épaule. Dans une récente mise à jour de l’application Amazon Prime Video pour iOS, Amazon annonce que les utilisateurs pourront désormais louer des vidéos directement depuis l’application. Exit donc la nécessité de faire l’achat depuis le site Amazon. Un porte-parole d’Apple a déclaré à CNBC : “Apple a établi un programme pour les fournisseurs de vidéo via abonnement qui offre un certain nombre d’avantages aux clients – intégration avec l’application Apple TV, support de AirPlay 2, application tvOS, recherche universelle, prise en charge de Siri et, le cas échéant, une seule voir aucune identification.”

en profitant d’un nouveau programme pour les applications de streaming vidéo

Et d’ajouter : “Pour les applications éligibles à ce programme comme Prime Video, Altice One et Canal+, les clients ont la possibilité d’acheter ou de louer des films et séries TV via la méthode de paiement liée à leur abonnement vidéo existant.” C’est un changement très important dans la politique d’Apple. Cela étant dit, nul ne sait si Apple prend encore une commission (et si elle est moindre), sur ces achats pour les applications membres de ce programme. Toujours est-il qu’il s’agit là d’une bonne nouvelle pour les clients Prime Video. Ceux-ci pourront profiter d’un processus d’achat bien plus simple et directe.