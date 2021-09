Amazon Games s’entoure de Glowmade pour étoffer son catalogue third-party

Composé de plusieurs vétérans de l’industrie vidéoludique, Glowmade (fondé en 2015 et basé à Guildford en Angleterre) prépare depuis plusieurs mois une expérience de coopération en ligne créative exclusivement sur PC. Ce nouveau projet rejoint le MMOARPG très attendu Lost Ark, développé par Smilegate RPG, dans le catalogue des titres third-party d’Amazon Games.

🚨NEWS DROP! 🚨

We are VERY proud to announce that we've partnered with #AmazonGames for our next big super secret project!

Details you say? Look no further, all you need to know – for now – is right here!

👀👉https://t.co/rK49x8gYLM#GuildfordGameDev #GameDevJobs #AmazonGames pic.twitter.com/kYeLuvreAL

— Glowmade (@glowmade) September 22, 2021