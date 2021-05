Amazon et Tile s’associent pour lutter contre les Apple AirTag

Apple a créé la sensation en lançant ses capteurs AirTag, dotés de l'UWB. Des accessoires bien plus évolués que les produits similaires. Amazon et Tile s'associent contre la firme de Cupertino.

Depuis l’apparition de ces accessoires, Tile a toujours plus ou moins dirigé le marché, c’était la marque qui venait en premier à l’esprit quand on pensait aux trackers Bluetooth. Ces capteurs sont petits, compacts, disponibles en diverses tailles et formes, pour tous les besoins, et ils sont très abordables. Le marché a sensiblement changé avec le lancement des Apple AirTag, lesquels combinent le service Localiser de la marque à la pomme et la technologie UWB, en faisant un concurrent de poids.

Tile s’associe à Amazon pour tenter de contrer Apple et son réseau Localiser et ses AirTag

Cela étant dit, Tile n’a pas l’intention de laisser sa place à Apple. Aujourd’hui, la marque annonce un partenariat avec Amazon dans l’espoir de pouvoir mettre sur pied son propre réseau d’appareils connectés. Cette collaboration inclut aussi Level, une société connue et reconnue pour ses serrures connectées. Tout cela viendra communiquer avec le propre réseau d’appareils connectés d’Amazon baptisé Sidewalk.

Tile rejoint ainsi le réseau Amazon Sidewalk

Selon le directeur produit d’Amazon Dave Limp, “le WiFi est limité, la plupart du temps à votre maison, il n’a tout simplement pas la portée pour aller jusqu’au fond de votre jardin ou dans le quartier. Le réseau cellulaire représente certainement l’avenir mais il est encore très onéreux aujourd’hui. Sidewalk vient mitiger les deux, en quelque sorte, et nous permet de connecter des millions, des milliards d’appareils en périphérie du réseau et de manière sécurisée.”

Dans un sens, ceci est assez similaire au réseau Localiser d’Apple qui utilise les millions d’appareils Apple, qu’il s’agisse d’iPhone, iPad et autres Mac disséminés aux quatre coins du monde. Difficile de savoir si l’un des réseaux est “meilleur” que l’autre mais si vous êtes déjà dans l’écosystème Apple, peut-être que le AirTag serait plus approprié. Le choix est en tous les cas vôtre.