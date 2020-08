Alto’s Adventure et Alto’s Odyssey bientôt disponibles sur PC et consoles

Le jeu mobile est aujourd'hui très répandu, très prisé de nombreuses personnes qui peuvent profiter de moments hors du temps dans leurs vies si remplies. Certains titres sont très réussis. Ce fut le cas de Alto's Adventure et Alto's Odyssey.

Les critiques envers les jeux mobiles Alto’s Adventure et sa suite Alto’s Odyssey sont dithyrambiques. Celles et ceux qui les ont essayés y ont trouvé des jeux très relaxants, à base de snowboard ou davantage de sandboard dans le second opus. Le succès fut immédiat, notamment grâce à leur direction artistique et à leur gameplay très simple et efficace. Malheureusement, les jeux sont restés presque uniquement disponibles sur mobile… Voici arriver The Alto Collection.

Les jeux mobiles Alto’s Adventure et Alto’s Odyssey bientôt disponibles

Aujourd’hui bonne nouvelle, le développeur Team Alto prépare le lancement de The Alto Collection, un pack regroupant les deux titres, sur Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch et l’Epic Games Store. Alto’s Adventure est sorti sur Windows 10 en juillet 2016 mais Alto’s Odyssey n’a jamais été proposé sur PC et il a toujours été impossible de jouer à l’un ou l’autre sur consoles jusqu’à aujourd’hui.

The Alto Collection arrivera donc sur l’Epic Games Store, sur Xbox One et sur PlayStation 4 le 13 août prochain, au tarif de 9,99$. “Il sera rapidement suivi d’une sortie sur le Nintendo eShop pour la Nintendo Switch”, comme l’explique Team Alto dans un communiqué de presse. Et si vous avez l’habitude d’utiliser l’Epic Games Store, sachez que The Alto Collection sera même gratuit jusqu’au 20 août 2020.

sur Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch et PC

Nul ne sait, pour l’heure, si les équipes, dont font partie l’artiste Harry Nesbitt et le studio de Toronto Snowman, ont procédé à de grands changements dans le gameplay ou les améliorations obtenues après chaque run. Toujours est-il que le résultat semble très agréable à l’œil sur grand écran, comme le montre le court trailer ci-dessous.