Alternative Steam : Le store PC Ultra Games arrive le 25 avril prochain

Ultra Games, un nouveau game store PC qui veut révolutionner le marché avec des fonctionnalités et des expériences vraiment innovantes.

Le marché des stores de jeux PC est déjà bien fourni. À la fin du mois d’avril, il en comptera un supplémentaire, Ultra Games. Après une bêta fermée avec plus de 1 000 joueurs, le game store est fin prêt. Rendez-vous est pris pour le 25 avril pour le lancement officiel de la plateforme Ultra Games, à 16 heures UTC, soit 18 h heure française. Si Ultra Games deviendra l’une des applications principales d’Ultra, c’est en réalité la troisième app à être proposée au grand public, après la Uniq Marketplace et Ultra Wallet. Mais alors, quel sera l’intérêt véritable d’Ultra Games dans cet écosystème ?

Ultra Games, un nouveau game store PC qui veut révolutionner le marché

Il s’agit, selon Ultra, d’établir un nouveau standard du game store pour PC en proposant un catalogue intéressant, mais aussi et surtout des fonctionnalités et des expériences innovantes pour les joueurs. Ainsi, on retrouvera la promesse “basique” d’un store, à savoir télécharger, lancer ou mettre à jour les jeux en toute simplicité. Pour l’achat, carte de crédit ou jetons natifs d’Ultra $UOS, présents dans votre Ultra Wallet – Ultra s’est associé à Simplex pour permettre d’utiliser la carte de crédit pour ajouter des jetons $UOS à votre wallet -. Ultra Games se veut comme une boutique nouvelle génération, pour des joueurs aux profils très variés.

Le catalogue est un aspect très important pour le succès de ce genre de plateforme. Fort de partenariats noués avec des studios de grande envergure très renommés comme avec de petits développeurs indépendants, Ultra Games propose des jeux de studios très populaires comme Skybound, Microids, Fulqrum et Plug in Digital, ainsi que de vraies pépites qui n’attendent que d’être découvertes par vos soins.

Une fois votre compte créé sur Ultra, vous pourrez aussi parrainer vos proches et recevoir un pourcentage de chaque achat (2 %) qu’il réalise en guise de récompense. Si votre ami parraine à son tour quelqu’un, vous avez droit à 1 % supplémentaire sur les achats de ses amis. Les paiements sont versés tous les mois et la prime est valable pendant 2 ans. Pas mal, non ?

Des fonctionnalités et des expériences vraiment innovantes

Pour profiter d’Ultra Games, vous devez télécharger la plateforme Ultra et créer un compte. En quelques étapes, vous serez opérationnel(le). Et sachez que ce n’est que le début. Les équipes d’Ultra travaillent d’arrache-pied pour proposer de nouvelles fonctionnalités et expériences dans l’app. Parmi celles-ci, on citera la tokenisation des jeux, en convertissant une licence d’un jeu en un jeton numérique (Uniq). Le joueur devient alors véritablement propriétaire de ses jeux et si le développeur a activé l’option de revente de ses jeux, vous pourrez les revendre sur la Uniq Marketplace et autre marketplace compatible. Vous pourrez aussi acheter des jeux d’occasion sur ces marketplaces. À terme, Ultra veut utiliser Uniq pour tokeniser chaque élément du contenu des jeux, pour que vous soyez propriétaire non seulement du jeu, mais aussi de tous les objets et biens que vous avez acquis pendant vos sessions. Vous pourrez les échanger sur la Uniq Marketplace, les utiliser en jeu, les collectionner ou autre.

Une chose est sûre, Ultra Games veut faire les choses différemment, en intégrant le potentiel de la tokenisation, notamment. Et cela pourrait rapidement faire mouche. Si vous êtes intéressé(e), n’hésitez pas, inscrivez-vous !