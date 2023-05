Alan Wake 2 : le survival-horror de Remedy Entertainment accueille Saga Anderson

Saga Anderson et Alan Wake sont deux héros qui entreprennent deux voyages désespérés dans deux réalités distinctes, mais qui sont liés au plus profond d'eux-mêmes d'une manière qu'aucun d'entre eux ne peut comprendre.

Incarnée par la comédienne britannique Melanie Liburd (Dark Matter, This is Us, The Idol), Saga Anderson est un agent du FBI expérimenté et réputé pour sa capacité à résoudre des affaires impossibles. Dans Alan Wake 2, elle est chargée d’enquêter sur des meurtres commis dans la petite ville de Bright Falls, dans le nord-ouest de l’Amérique du Nord. Son intervention tourne au cauchemar lorsqu’elle découvre des pages d’une histoire d’horreur qui commence à se réaliser et qu’elle s’interroge sur le lien avec l’écrivain disparu Alan Wake, dont l’histoire sombre fait étrangement écho à la sienne.

Sam Lake, directeur créatif chez Remedy Entertainment, a déclaré :

Alan Wake 2 est une histoire intense et un mystère complexe qui entraîne les joueurs dans deux voyages troublants, se déroulant en parallèle et se faisant écho de manière étrange et inattendue. Nouvelle venue dans l’univers d’Alan Wake, l’enquête de l’agent du FBI Saga Anderson offre aux joueurs un point de vue unique sur cette expérience de survival horror.

Du gameplay pour Alan Wake 2

Alan Wake 2 plonge les joueurs dans une histoire d’horreur psychologique du point de vue de deux personnages jouables. Saga Anderson risque sa vie pour résoudre un mystère mortel de meurtres dans le nord-ouest du Pacifique tandis qu’Alan Wake tente de réécrire sa réalité pour échapper aux profondeurs du Dark Place, une version cauchemardesque de la ville de New York.

Alan Wake 2 sortira le 17 octobre prochain sur PS5, Xbox Series X, Xbox Series S et PC via l’Epic Games Store.