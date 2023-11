Alan Hartman, de Turn 10, devient le nouveau patron de Xbox Game Studios

Depuis 2005, il est à la tête de l'équipe qui développe le jeu Forza Motorsport. Quels autres accomplissements pouvons-nous attendre de lui dans le futur ?

Tl;dr Alan Hartman devient le nouveau directeur de Xbox Game Studios

Hartman a précédemment dirigé le développeur de Forza Motorsport, Turn 10.

Matt Booty et Sarah Bond ont été promus à de nouvelles fonctions chez Xbox.

L’acquisition de Activision Blizzard par Microsoft pourrait entraîner d’autres changements de direction.

Alan Hartman, nouveau pilote du studio Xbox

Selon une publication LinkedIn consultée par Game Developer, le changement de direction de Xbox après l’acquisition spectaculaire de Activision Blizzard par Microsoft commence à se dessiner. Alan Hartman, ancien directeur de Turn 10, développeur de Forza Motorsport, prend les rênes de Xbox Game Studios.

Une expérience prouvée

Depuis 2005, Hartman dirigeait Turn 10 et a occupé récemment les postes de Vice-Président de Forza et Fable. Il a supervisé la sortie des jeux de la série Forza et le moteur ForzaTech, utilisé à la fois dans Forza Horizon et le futur reboot de Fable.

Des mouvements internes à Xbox

Alan Hartman succède à Matt Booty, promu président du contenu et des studios de jeux. Sarah Bond, pour sa part, est devenue la première présidente noire de Xbox en 22 ans d’histoire. Elle rend directement compte au président de Microsoft Gaming, Phil Spencer. De plus, d’autres bouleversements pourraient survenir avec l’acquisition de Activision Blizzard par Microsoft, une opération à 69 milliards de dollars. Des franchises telles que Call of Duty, World of Warcraft, Overwatch, et d’autres passent maintenant sous le giron de la société.

Le futur d’Activision Blizzard

Bobby Kotick reste à la tête d’Activision Blizzard, mais quittera son poste de PDG à la fin de 2023.