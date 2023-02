AIR revient sur la création des Air Jordan de Nike

Ben Affleck et Matt Damon se retrouvent dans AIR.

Dans le film AIR, Matt Damon interprète Sonny Vaccaro, le responsable marketing de Nike qui a fait signer à Michael Jordan un contrat avec la société américaine, ce qui a conduit au développement de la chaussure emblématique avec le célèbre swoosh. Ben Affleck incarnera lui le cofondateur de Nike, Phil Knight. Ce dernier est également à l’origine de la signature du contrat de Michael Jordan au milieu des années 1980, un contrat qui semblait impossible à l’époque mais qui est devenu la relation la plus importante entre une marque de sport et un athlète et a lancé l’industrie mondiale des baskets, qui représente désormais plusieurs milliards de dollars.

Where it all began. AIR, exclusively in theaters April 5, 2023. #AIRMovie pic.twitter.com/YOnLahKafi — AIR (@airmovie) February 11, 2023

La quête acharnée de Sonny Vaccaro pour faire signer Jordan dans ce qui était alors la troisième entreprise de chaussures l’amène à rencontrer les parents de MJ, et en particulier sa mère puissante et dynamique (Deloris Jordan, jouée par Viola Davis), ainsi que d’anciens entraîneurs, conseillers, amis et proches de Michael Jordan. Véritable figure mythique du basket, Michael Jordan n’est jamais montré à la caméra, alors que Sonny Vaccaro tente de l’atteindre en accédant à ses proches et à son entourage.

Un trailer pour AIR

AIR sera diffusé dans les salles obscures à partir du 5 avril prochain.

La comédie dramatique sur la success story de Nike, proposée par Amazon Studios, Skydance Sports et Mandalay Pictures, est écrite par Alex Convery et produite par David Ellison, Jesse Sisgold, Jon Weinbach, Ben Affleck, Matt Damon, Madison Ainley, Jeff Robinov, Peter Guber et Jason Michael Berman.