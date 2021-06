Adobe Photoshop Mix et Photoshop Fix disparaîtront le 21 juin

Adobe annonce la suppression prochaine de ses applications mobiles Photoshop Mix et Photoshop Fix de l'App Store.

L’édition photo et vidéo est devenue très populaire ces dernières années. Ce qui est tout à fait logique dans la mesure où l’on prend toujours davantage de photos et vidéos sur mobile. Les acteurs historiques du marché sont évidemment bien positionnés, avec Adobe notamment et sa suite Photoshop. Cela étant dit, Photoshop Mix et Photoshop Fix disparaîtront bientôt de l’App Store.

Adobe retire ses applications Photoshop Fix et Photoshop Mix de l’App Store

Au cas où vous ne le sauriez pas, en plus des versions principales de Adobe Photoshop proposées sur l’App Store, Adobe a notamment lancé des applications comme Photoshop Mix et Photoshop Fix mais il semble que l’entreprise ait décidé aujourd’hui que le moment soit venu de dire au revoir à ses deux apps. Celles-ci seront retirées de l’App Store le 21 juin 2021.

À compter du 21 juin 2021

Et ce n’est pas vraiment surprenant. En effet, Adobe n’a pas mis à jour lesdites applications depuis très longtemps. La dernière version en date de Photoshop Mix date d’il y a 3 ans et il faut remonter à 2 ans pour retrouver la dernière mise à jour de Photoshop Fix. Ces applications avaient été conçues pour être des équivalents gratuits de Photoshop mais les fonctionnalités étaient limitées et pas franchement intuitives.

Cela étant dit, si vous n’avez de gros besoins pour vos retouches photo, peut-être que ces applications pourraient valoir le coup. Vous pouvez encore les télécharger avant qu’elles ne soient supprimées du store. Elles resteront parfaitement fonctionnelles jusqu’à ce qu’Adobe n’en décide autrement.

En ce qui concerne la raison de cette suppression, Adobe explique sur sa FAQ : “Vos fonctionnalités, outils, et autres favoris de Photoshop Fix et Photoshop Mix sont ajoutés à Photoshop Express, sur laquelle nous nous concentrons et dédions tous nos ressources pour vous offrir la meilleure application mobile d’édition photo du marché.”