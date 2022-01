Activision Blizzard : malgré le rachat par Microsoft, certains jeux sortiront sur les consoles PlayStation

Les jeux multiplateformes de l'éditeur américain Activision Blizzard déjà sortis par le passé devraient continuer à l'être à l'avenir.

Comme après le rachat de Bethesda, les joueurs se demandent si Microsoft va garder les licences phares d’Activision Blizzard pour alimenter exclusivement les Xbox Series X et Xbox Series S via le Game Pass ou le cloud gaming. A en croire Phil Spencer ainsi que les sources de Bloomberg, le GAFAM prévoit de continuer à créer certains jeux pour les consoles PlayStation, mais proposera également des contenus exclusifs à ses machines : “Je dirai simplement aux joueurs qui s’amusent sur PS5 ou PS4 que ce n’est pas notre intention d’éloigner les communautés de ces plateformes et nous sommes toujours engagés dans cette démarche.”

Microsoft plans to continue to distribute Activision Blizzard games for Sony's PlayStation but will also plan some Xbox exclusives, a source tells ushttps://t.co/LCC3Y6xFqW https://t.co/LZCoN3lcaX — Dina Bass (@dinabass) January 18, 2022

Les nouvelles licences d’Activision Blizzard seront des exclusivités Xbox

Si Microsoft a dépensé des milliards pour priver Sony Interactive Entertainment de deux éditeurs importants et appréciés chez son public, il sera impossible de se passer de la mane financière qu’apporte les joueurs PlayStation pour les licences populaires de ces derniers. Ainsi, il faut principalement s’attendre à ce que des titres comme Call of Duty, Overwatch ou encore Diablo restent multiplateformes dans les années à venir, là où de nouvelles licences seront des exclusivités. C’est déjà le cas avec Starfield et Redfall du côté de Bethesda, tandis que le prochain The Elder Scrolls devrait bien arriver sur PS5.