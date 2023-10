Achilles : Legends Untold, un Diablo-like avec de la mythologie grecque

Développé par Dark Point Games, Achilles : Legends Untold se déroule après les événements de la Guerre de Troie.

Achille : Legends Untold réécrit le mythe d’Achille, le puissant guerrier grec et le commandant des courageux Myrmidons. Après la Guerre de Troie, les joueurs retournent en Grèce et découvrent une patrie plongée dans le chaos. L’histoire à plusieurs niveaux les emmène dans les différents lieux de l’ancienne Mycènes, où le danger rôde à chaque coin de rue. Ils doivent donc apprendre à s’adapter à leur nouvelle nature et entreprendre un voyage en héros pour sauver le monde des mortels d’une catastrophe imminente.

Un trailer pour Achilles : Legends Untold

Pawel Waszak, PDG de Dark Point Games, a déclaré :

Le chemin parcouru jusqu’à présent a été plein d’enseignements, de défis, mais aussi de nombreux moments de joie, et nous sommes très heureux de voir enfin le résultat du travail de notre équipe dans une aventure dont nous espérons que vous vous souviendrez longtemps. Il n’y a pas eu beaucoup de jeux basés sur la légende de Troie, c’est pourquoi nous sommes fiers de vous présenter notre vision des exploits d’Achille.

Achilles : Legends Untold quittera son accès anticipé sur PC (Epic Games Store/Steam), tout en étant disponible sur PS5, Xbox Series X et Xbox Series S, à partir du 2 novembre prochain. Le studio polonais Dark Point Games précise que les versions PS4 et Xbox One seront proposées à une date ultérieure.