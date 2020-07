A Plague Tale : Innocence s’est vendu à plus d’un million d’exemplaires dans le monde

Focus Home Interactive annonce que A Plague Tale : Innocence d'Asobo Studio a atteint le million d'exemplaires vendus plus d'un an après son lancement.

Développé par les bordelais de chez Asobo Studio, A Plague Tale : Innocence propose un voyage initiatique où Amicia et Hugo vont devoir fuir l’Inquisition et des hordes de rats dans un monde en proie à la guerre et à la peste noire. Livrés à eux-mêmes, ils vont devoir lutter pour survivre et trouver à sens à leur vie. Star des Pégases du Jeu Vidéo 2020 et salué à de nombreuses reprises par la critique, le jeu d’aventure et d’action s’est écoulé à plus d’un million de copies. Une prouesse qui s’explique par sa présence dans le Xbox Game Pass de la Xbox One depuis début janvier. A Plague Tale : Innocence est également disponible sur PS4 et PC. A noter que Steam propose une réduction de 66% pour cette production originale dans le cadre des soldes d’été.

A l’heure actuelle, impossible de savoir si une suite est bien en développement malgré son succès. Si Asobo Studio a signé un nouveau contrat avec l’éditeur français pour travailler sur un nouveau jeu d’action-aventure non annoncé et que certains sites assurent qu’un deuxième opus est en préparation, Focus Home Interactive n’a pas souhaité le confirmer officiellement : “Nous voulons poursuivre nos efforts pour nous assurer que le jeu reçoive encore plus d’attention de la part des joueurs et nous allons donc continuer à promouvoir ce titre comme il le mérite. Bien sûr, nous avons annoncé en avril dernier notre partenariat avec Asobo pour un futur projet, mais nous n’avons jamais confirmé s’il s’agissait de la suite de A Plague Tale ou non – et nous donnerons plus de détails sur ce titre lorsque le bon moment sera venu.”

Un trailer pour A Plague Tale : Innocence

“Toute l’équipe d’Asobo Studio est extrêmement fière du chemin parcouru par A Plague Tale: Innocence en un an, avec Focus Home Interactive à nos côtés“, a déclaré David Dedeine, directeur créatif et co-fondateur d’Asobo Studio. “Chaque jour de plus en plus de joueurs s’investissent dans l’histoire d’Amicia et Hugo, c’est pour nous la plus grande source de motivation. Nous avons hâte de les emmener à nouveau avec nous pour vivre ensemble d’autres aventures et d’autres émotions fortes !”

John Bert, directeur des opérations chez Focus Home Interactive, déclare : “Franchir le cap symbolique du million de copies est une preuve certaine du savoir-faire des équipes d’Asobo et Focus. Ce fut un plaisir de travailler avec l’ensemble des équipes d’Asobo, et nous sommes fiers de pouvoir poursuivre notre collaboration avec eux sur un futur projet extrêmement ambitieux. Cet excellent résultat renforce notre volonté de continuer à travailler avec des partenaires talentueux afin d’apporter sur le marché toujours plus de productions innovantes.“