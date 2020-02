6 000 onglets dans Google Chrome : le Mac Pro atteint ses limites

Le Mac Pro d'Apple est une formidable machine. Une bête de performances dans sa configuration de base mais si l'on a opté pour les options en conséquence, il est capable d'obtenir des résultats vraiment impressionnant. Nouvel exemple aujourd'hui.

L’Apple Mac Pro a été pensé et conçu pour être l’un des ordinateurs les plus performants du marché à l’heure actuelle. C’est du moins ainsi qu’a voulu le positionner la firme de Cupertino. Les clients les plus riches peuvent sélectionner les meilleurs options et profiter notamment de quelque 1,5 To de RAM. Autrement dit, avec une telle quantité de mémoire vive, il est possible de tout faire, ou presque. Bien évidemment, on il est toujours possible d’atteindre les limites.

Le Mac Pro avec 1,5 To peut ouvrir 6 000 onglets dans Google Chrome

Tout a toujours des limites. Même avec 1,5 To de RAM, on peut en arriver à saturer la machine. C’est ce qu’a voulu découvrir le YouTuber spécialisé Jonathan Morris. Notre homme a fait passer un test de résistance peu commun à un Mac Pro équipé de ses fameux 1,5 To de RAM. En ouvrant toujours davantage d’onglets dans Google Chrome. Et il s’avère que la machine a montré ses limites après en avoir tout de même accueilli 6 000. Un test qui ne sert pas à grand chose, c’est certain mais qui montre assurément la puissance de la machine. Impressionnant, non ?

avant de demander grâce

Selon Jonathan Morris, cette petite expérience a démarré après avoir découvert que le navigateur Chrome dévorait pas moins de 75 Go de RAM, ce qui représente déjà bien plus que la plupart des configurations actuelles. Le YouTuber a alors voulu savoir combien d’autres onglets il pouvait ouvrir avant que le Mac Pro ne demande grâce. Et comme dit précédemment, il aura fallu attendre les 6 000 onglets ouverts. Personne, bien évidemment, n’aura un jour besoin d’avoir autant d’onglets ouverts simultanément dans son navigateur. Mais être en mesure d’en avoir 6 000, avec 1,5 To de RAM, et vraiment, absolument dingue ! Et qui sait, cela pourra peut-être pousser Google à optimiser encore davantage sa gestion des onglets dans son navigateur.