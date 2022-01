2022 est arrivé et le Surface Duo n’a toujours pas droit à Android 11

Le Surface Duo n'a toujours pas droit à Android 11, la version serait pourtant prête, le déploiement imminent.

Nous sommes officiellement en 2022. Cela signifie notamment que Microsoft n’a pas pu tenir son objectif. La firme de Redmond avait déclaré avoir pour ambition de déployer Android 11 sur son smartphone Surface Duo avant la fin de l’année 2021. Force est malheureusement de constater que cela n’a pas été possible.

Le Surface Duo n’a toujours pas droit à Android 11

Celles et ceux qui suivent l’actualité de la tech se rappellent peut-être que Microsoft avait déclaré en septembre dernier : “Nous voulons proposer des mises à jour au Surface Duo et nous travaillons à proposer Android 11 aux clients existants avant la fin de cette année.” Le géant américain n’avait effectivement rien promis, mais l’intention était clairement annoncée et cette annonce donnait beaucoup d’espoir aux possesseurs de Surface Duo.

Comme Windows Central l’a rapporté le premier, les appareils Duo n’ont toujours pas droit à Android 11. Ce qui peut être particulièrement décevant pour les possesseurs de ces produits, mais ce n’est pas sans précédent. De tels retards sont déjà arrivés avec Android, les fabricants ne parvenant pas à proposer les dernières versions de l’OS mobile de Google “rapidement”. “L’histoire des mises à jour est la même aujourd’hui qu’elle ne l’était il y a dix ans ; les appareils de Google sont mis à jour très rapidement, les autres ont besoin de plusieurs mois, voire ne sont pas mis à jour du tout”, résumait Dieter Bohn, de The Verge, en 2019.

La version serait pourtant prête, le déploiement imminent

Microsoft doit aussi faire en sorte qu’Android fonctionne avec divers contrôles et fonctionnalités pas nécessairement présents dans Android pour gérer les deux écrans du Surface Duo. Dans son test de l’appareil, Dieter Bohn expliquait que Android “n’est pas du tout prêt pour des appareils comme le Surface Duo”. De fait, la moindre mise à jour peut prendre du longtemps, mais en ce qui concerne le Duo, les utilisateurs n’ont pas eu droit à la moindre mise à jour majeure depuis le lancement de l’appareil il y a 15 mois.

La firme de Redmond n’a pas répondu aux sollicitations des media et Windows Central n’aurait reçu qu’une banale réponse déclarant “aucun commentaire”. Heureusement, il semblerait, selon des sources de ce même Windows Central, que “la mise à jour Android 11 pour Surface Duo est terminée, le déploiement devrait démarrer une fois la version certifiée par Google et AT&T.”