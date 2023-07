1992 : la nouvelle série criminelle de Netflix

Le réalisateur espagnol Álex de la Iglesia prépare un thriller centré sur des meurtres liés à l'Exposition universelle de Séville en 1992.

Marian Álvarez (Wounded, The Silent War, La Unidad), Fernando Valdivielso (Venus, Miente, Asiedo), Paz Vega (Sex and Lucia, The OA, The House of Snails) et Carlos Santos (Operation Autumn, Bienvenidos al Lolita, Smoke & Mirrors) seront les vedettes de la série télévisée 1992 d’Álex de la Iglesia. Le tournage devrait débuter d’ici les prochains mois avec des plans dans les villes de Séville et Madrid sachant que Pokeepsie Films (Banijay Iberia) sera en charge de la production.

1992, Exposition universelle de Séville, des meurtres mystérieux ayant un point commun : une poupée de Curro, la mascotte emblématique, apparaît toujours à côté des victimes brûlées. La série 1992, par Álex De la Iglesia, prochainement. pic.twitter.com/31QAaw6N53 — Netflix France (@NetflixFR) July 11, 2023

La plateforme de streaming Netflix dévoile un synopsis pour 1992 :