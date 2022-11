15 jeux mobiles gratuits, très sympa et sans pub

Il existe énormément de jeux mobiles. Certains sont payants, d'autres gratuits. Mais parmi ces derniers, la pub fait souvent loi. Voici 15 titres gratuits, sans publicité et très sympa.

Difficile de justifier l’achat d’un jeu mobile quand il y a tellement d’options gratuites disponibles. Tous les jeux gratuits ne se valent pas, surtout avec ceux qui sont plein de publicités. Et ils sont nombreux. Certains sont même injouables à cause de cela. Les jeux de la liste ci-dessous, par contre, sont gratuits et sans publicité. Certains proposent des microtransactions, d’autres sont 100 % gratuits. Une liste loin d’être exhaustive, évidemment, mais qui peut vous donner des idées.

Genshin Impact

Genshin Impact est un jeu extrêmement populaire pour une raison : c’est un RPG avec plein de contenu, gratuit et sans publicité. On le compare souvent à Breath of the Wild, mais ses composantes multijoueur le rendent unique.

Ceci étant dit, c’est aussi un jeu de type gacha, ce qui signifie qu’il y a un système de paiement. Techniquement, tout peut être obtenu gratuitement, puisque vous gagnez de l’argent du jeu en jouant. Mais c’est plus simple et plus rapide avec de l’argent réel.

Pokémon UNITE

Pokémon UNITE est un MOBA. Plutôt que de vous envoyer chasser ces créatures, vous formez des groupes de 5 pour affronter une autre équipe de 5. Un gameplay similaire à League of Legends ou Dota.

Mais dans l’univers de Pokémon. Avec des attaques, certes, mais tous ensemble contre l’équipe adverse.

Apex Legends Mobile

Apex Legends Mobile n’est pas un portage de Apex Legends. C’est une version pensée et conçue pour iOS et Android. Avec la même expérience de battle royale en équipe.

Rocket League Sideswipe

Bien que Rocket League n’ait pas vraiment de portage mobile, il y a Rocket League Sideswipe. Les concepts principaux de Rocket League sont présents, avec un gameplay 2D de gauche à droite. À vous d’arriver à marquer et d’empêcher l’autre camp de le faire.

Two Spies

Two Spies est un jeu 1v1 au tour par tour. Votre but est de détruire l’autre espion avant qu’il ne le fasse, pendant la Guerre Froide, sur une carte de l’Europe façon jeu de plateau. Vous choisissez une ville dans laquelle vous cacher, rassembler des informations et tenter de débusquer l’ennemi. Idée simple, mais stratégie complexe. Malheureusement uniquement disponible sur iOS.

Orna

Orna est RPG multijoueur basé sur le GPS. Comme Pokémon GO, vous utilisez le monde qui vous entoure pour jouer, mais les ennemis apparaissent continuellement, vous n’avez pas à aller les trouver. Vous voyagez, combattez, gagnez de l’expérience, progressez dans les talents. Avec d’autres joueurs ou en solo, à vous de voir.

Il y a aussi une grande communauté sur Discord et Reddit, notamment.

Mekorama

Mekorama est un jeu d’énigme qui vous met dans la peau d’un robot perdu. Très similaire à Monument Valley ou Captain Toad de Nintendo, mais totalement gratuit et sans pub. Il y a aussi une version VR pour Android à 3,99 €.

Seedship

Seedship est un jeu d’exploration textuel. Vous incarnez l’intelligence artificielle d’un vaisseau, transportant une population de colons cryogénisés. Vous devez trouver une nouvelle maison pour l’Humanité. Et tout est généré aléatoirement.

Pocket Planes

Pocket Planes n’est pas un jeu de simulation de pilotage. Vous devez plutôt remplir vos avions avec des passagers et de la marchandise pour gagner de l’argent pour acheter d’autres aéroports dans le monde entier et étendre votre empire aérien.

En progressant, vous débloquez des avions, pouvez les personnaliser, etc.

Bounty Hunter Space Lizard

Bounty Hunter Space Lizard vous met dans la peau d’un lézard devenu chasseur de prime. À travers des donjons, vous attaquez vos ennemis au tour par tour, avec une arme ou à mains nues. Simple, mais très efficace.

Farm RPG

Farm RPG n’est pas un jeu de simulation de ferme comme les autres. Graphiquement, c’est très basique. L’accent est mis sur la stratégie. Vous décidez quoi planter, quand partir explorer, quoi acheter, etc. Le tout avec des joueurs souvent très passionnés.

Flop Rocket

Dans Flop Rocket, vous devez piloter une fusée test dans un laboratoire dans une dangereuse cave. Un doigt pour contrôler les réacteurs, l’autre la direction. Deux chocs et vous explosez. Très difficile. Mais après quelques parties, vous prendrez le coup de main et vous pourrez commencer à améliorer votre fusée.

Does not Commute

Does not Commute est un jeu de stratégie unique. Chaque niveau vous fait transporter un passager. Simple, non ? Mais chaque trajet précédent apparaît sur la route quand vous commencez un nouveau niveau. Rapidement, tout se complique, et le jeu devient un véritable casse-tête. Malheureusement, il n’y a pas de mise à jour depuis longtemps, empêchant le jeu d’être optimisé pour les smartphones modernes.

DATA WING

DATA WING est un jeu de course d’un autre genre. Vous êtes un vaisseau spatial représenté par une icône façon Space Invaders. Votre objectif est de livrer des informations à l’ordinateur principal, Mother. Vous contrôlez le vaisseau avec deux contrôles seulement. Simple en théorie, difficile à maîtriser.

Ninja Arashi & Ninja Arashi 2

Ninja Arashi et Ninja Arashi 2 sont des jeux d’action totalement gratuits et très complets. Votre femme a été assassinée, votre fils kidnappé. À vous de progresser dans les niveaux pour le sauver. Les deux jeux représentent deux “épisodes” de l’histoire, à faire dans l’ordre, donc. Le premier n’a cependant pas été optimisé pour les téléphones modernes.