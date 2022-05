Zorro : un retour sous forme de reboot en série télévisée

Miguel Bernardeau endossera le rôle de Diego de la Vega, riche noble espagnol et défenseur des pauvres paysans, tandis que Renata Notni incarnera Lolita Marquez, l'amour de sa jeunesse.

Réalisée par Javier Quintas, écrite par Carlos Portela et produite par David Martínez, David Cotarelo et Angela Agudo, la nouvelle série télévisée Zorro est une version moderne du héros masqué en dix épisodes. Elle sera tournée d’ici les prochains mois dans différents lieux des îles Canaries en Espagne. La production mettra d’ailleurs parfaitement en scène la diversité d’un monde émergent dans lequel différentes cultures et origines tentent de vivre ensemble.

‘Elite’ Star Miguel Bernardeau, Renata Notni Set for ‘Zorro,’ Streaming on Prime Video (EXCLUSIVE) https://t.co/Atz27czXvn — Variety (@Variety) May 13, 2022

“Quand Andy Kaplan de KC Global Media, Sergio Pizzolante de C&T Mobs et Jesus Torres de NoStatusQuo Studios nous ont proposé de faire Zorro et que nous avons gagné la confiance de John Gertz (fondateur de Zorro Productions), nous avons fait preuve d’honneur, mais aussi de responsabilité, en prenant le héros hispano américain le plus important de tous les temps et en l’adaptant à une nouvelle génération“, a déclaré Martínez, responsable de Secuoya Studios. “Pour ce faire, nous avons eu la chance de compter sur Amazon Prime Video, les meilleurs partenaires possibles pour ce voyage, pour former à la fois un casting qui est un luxe ainsi que la meilleure équipe de création et de production du secteur.”

Un Zorro moderne pour Amazon Prime Video

Zorro sera façonné par les relations de sa jeunesse, l’amour et la déception amoureuse qui forgeront son développement en tant que personnage et refléteront une forme de masculinité loin des stéréotypes. Son combat passe aussi par la découverte de l’assassinat de son père, une mission personnelle qui l’amène à découvrir des secrets de famille qui changeront à jamais son destin. De même, les femmes de la série seront avant-gardistes, autonomes, tenant tête au héros masqué ou agissant comme confidentes, selon leurs propres intérêts.