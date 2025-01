Zach Cregger va réinventer l’univers de Resident Evil au cinéma

Fort du succès de son film Barbarian, le réalisateur Zach Cregger se retrouve à la tête du reboot cinématographique de Resident Evil.

Tl;dr Zach Cregger, réalisateur de Barbarian, est pressenti pour écrire et réaliser le reboot de Resident Evil.

Plusieurs studios, dont Warner Bros. et Netflix, sont en compétition pour obtenir les droits du film.

Le reboot de Resident Evil reviendra aux origines horrifiques du jeu vidéo, avec Constantin Film et PlayStation Productions à la production.

Les studios se battent pour s’offrir le reboot de Resident Evil

L’année 2025 commence en grande pompe avec un véritable champ de bataille autour des droits du reboot de Resident Evil. Un intense processus d’enchères a été lancé, avec plusieurs grands studios, dont Warner Bros. et Netflix, prêts à s’offrir ce projet. L’intérêt suscité par la vision de Zach Cregger, ancien acteur devenu réalisateur, est immense. Après le succès de son film Barbarian, qui a fait l’unanimité dans le genre horrifique, Zach Cregger semble être l’atout de ce reboot très attendu. La combinaison de son talent et de l’immense popularité de Resident Evil a créé une offre irrésistible pour les studios.

PlayStation Productions va collaborer avec Constantin Film

Constantin Film, propriétaire des droits cinématographiques de la franchise Resident Evil depuis les années 1990, sera à la production du reboot, accompagné de PlayStation Productions. Si cette dernière est surtout connue pour les adaptations des jeux PlayStation en films, l’ajout de Zach Cregger au projet pourrait redéfinir les attentes. Constantin Film a déjà produit les six films précédents qui ont rapporté plus d’un milliard de dollars dans le monde. Mais l’orientation plus fidèle aux racines du jeu vidéo semble être la clé de cette nouvelle approche, et c’est là que Zach Cregger compte apporter sa touche unique.

Une équipe créative solide

Le scénariste Shay Hatten, bien connu pour ses contributions à John Wick: Chapter 4 et Army of the Dead, coécrira le scénario avec Zach Cregger. Cette collaboration entre un réalisateur novateur et un scénariste expérimenté en films d’action et d’horreur laisse présager une œuvre intense et captivante. Ce duo promet d’introduire une nouvelle dynamique au sein de l’univers de Resident Evil, avec des personnages profonds et une atmosphère de terreur à la hauteur des premières heures du jeu vidéo. De plus, le film s’appuiera sur des éléments narratifs plus sombres et profonds, respectant les origines de la saga.

Une vision plus fidèle des jeux

Les précédents films Resident Evil, malgré leur succès commercial, avaient pris des libertés par rapport à l’univers originel des jeux vidéo, créant des versions plus grand public et axées sur l’action. Le reboot de Zach Cregger, lui, promet de revenir aux sources de la franchise, en se concentrant davantage sur l’aspect horrifique et survivaliste des jeux. Ce retour aux racines pourrait redonner un ton plus sombre et plus intense à la série, qui n’a jamais été aussi proche de l’esprit des premiers Resident Evil, lancés dans les années 1990. Les fans espèrent une expérience plus proche du jeu, avec des monstres emblématiques et des enjeux narratifs qui résonnent avec les premières heures de frayeur vécues sur PS1.