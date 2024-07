Capcom officialise le développement de Resident Evil 9

La célèbre franchise Resident Evil s'apprête à accueillir un nouveau chapitre. Les fans du survival horror de Capcom peuvent s'attendre à une aventure immersive et terrifiante, fidèle à l'esprit de la série.

Tl;dr Resident Evil 9 est officiellement en développement chez Capcom.

Le réalisateur de Resident Evil VII, Koshi Nakanishi, sera aux commandes de Resident Evil 9.

Resident Evil 9 pourrait conserver la perspective à la première personne, très appréciée dans Resident Evil 7 et Resident Evil Village.

Des rumeurs suggèrent une influence de Monster Hunter et une structure de jeu en monde ouvert pour Resident Evil 9.

Capcom confirme le développement de Resident Evil 9

Après des années de spéculation, l’éditeur japonais Capcom a enfin mis fin à l’attente des fans en annonçant officiellement le développement de Resident Evil 9. Cette nouvelle tant attendue a été dévoilée lors de l’événement Capcom Next – Summer 2024 où le réalisateur de Resident Evil VII, Koshi Nakanishi, a confirmé son retour pour le prochain opus de la franchise.

Le retour de Koshi Nakanishi pour Resident Evil 9

Après avoir marqué les esprits avec Resident Evil VII, Koshi Nakanishi reviendra en tant que réalisateur pour le neuvième opus de la franchise Resident Evil de Capcom. Après avoir éprouvé certaines difficultés à conceptualiser son prochain jeu, il semble avoir enfin trouvé comment lui donner vie :

Il était vraiment difficile de savoir quoi faire après Resident Evil VII. Mais je l’ai trouvé, et pour être honnête, cela me parait consistant. Je ne peux pas encore vous donner de détails, mais j’espère que vous êtes impatients de découvrir ce que je vais faire.

Qu’attendre de Resident Evil 9 ?

Si les détails restent encore rares, nous pouvons tout de même spéculer sur quelques éléments. Basé sur les précédents jeux de Koshi Nakanishi, Resident Evil 9 devrait probablement conserver la perspective à la première personne qui a tant réussi à Resident Evil VII et à Resident Evil Village. De plus, le jeu devrait se concentrer sur des situations d’horreur tendues, évitant l’angle plus orienté action de jeux comme Resident Evil 5 et Resident Evil 6.

Des visages familiers pourraient faire leur retour

Concernant les personnages impliqués, Capcom a confirmé que la famille Winters, notamment Ethan et Rose, ne seront pas les personnages principaux du neuvième jeu. Il est donc possible que le jeu mette en scène des personnages familiers aux fans de la franchise, à l’instar des films d’animation Resident Evil qui ont commencé à rassembler le vaste casting de héros de la série.

En ce qui concerne les rumeurs, certaines suggèrent que Resident Evil 9 pourrait s’inspirer d’autres succès de Capcom comme Monster Hunter et intégrer une structure de jeu en monde ouvert, offrant aux joueurs plus de liberté que jamais. Cependant, ces affirmations restent à confirmer.