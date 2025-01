Une bande-annonce pour Until Dawn: La mort sans fin, le film d’horreur de PlayStation Productions

PlayStation Productions et Sony Pictures Entertainment lèvent le voile sur Until Dawn: La mort sans fin, un film d’horreur inspiré du célèbre jeu vidéo Until Dawn.

Tl;dr David F. Sandberg et Gary Dauberman adaptent Until Dawn en un film d’horreur inédit, tout en préservant l’essence du jeu.

Until Dawn: La mort sans fin présente une histoire originale avec de nouveaux personnages, tout en restant ancré dans l’univers du jeu.

Peter Stormare reprend son rôle du Dr Hill et apporte un lien important entre le film et le jeu, enrichissant ainsi l’intrigue.

Les maîtres de l’horreur s’attaquent à Until Dawn

Pour adapter Until Dawn au grand écran, PlayStation Productions a fait appel à David F. Sandberg (Lights Out, Annabelle: Creation) et Gary Dauberman (Annabelle, It, The Nun) avec l’aide de Sony Pictures Entertainment. Ce duo, habitué aux films d’horreur, a travaillé en étroite collaboration pour recréer l’ambiance sombre et angoissante du jeu. Leur objectif était de conserver l’essence du titre, notamment ses choix décisifs et leurs conséquences mortelles, tout en proposant une nouvelle expérience visuelle captivante pour les spectateurs. Cette approche promet de respecter le ton original tout en offrant une expérience cinématographique enrichie.

Une intrigue originale dans l’univers du jeu

Contrairement à une adaptation directe, Until Dawn: La mort sans fin propose une histoire totalement inédite avec de nouveaux personnages. Situé dans le même univers que le jeu, le film promet une intrigue riche en mystères et rebondissements. Les fans du jeu reconnaîtront certains clins d’œil et références subtiles, mais le scénario a été conçu pour intriguer aussi ceux qui découvrent cet univers. Until Dawn: La mort sans fin se veut un véritable défi pour le spectateur, qui devra naviguer entre faux-semblants et surprises, tout en plongeant dans un univers où chaque choix peut mener à des conséquences fatales.

Le retour du charismatique Dr Hill

Peter Stormare, qui incarnait le mystérieux Dr Hill dans le jeu, reprend son rôle dans Until Dawn: La mort sans fin. Son personnage jouera un rôle central, apportant une connexion forte entre le film et le jeu. Cette continuité ravira les amateurs d’Until Dawn, tout en enrichissant le récit de nouvelles révélations. L’acteur suédois s’est dit honoré de participer à ce projet, qu’il décrit comme un hommage au genre horrifique et une expérience mémorable pour les spectateurs. Sa présence promet d’ajouter une dimension intrigante et de nourrir les attentes des fans les plus passionnés.

Un film qui fait honneur au genre horrifique

Au-delà de son lien avec le jeu, Until Dawn: La mort sans fin se distingue par son approche du genre horrifique. L’équipe créative a mis un point d’honneur à rendre hommage à l’esprit du jeu tout en explorant de nouveaux terrains. Prévu pour le 23 avril 2025 au cinéma, le film va offrir une exploration intense des dilemmes moraux et des décisions fatales, où chaque action peut entraîner des conséquences dramatiques. En jouant sur l’ambiguïté des personnages et les tensions croissantes, Until Dawn: La mort sans fin s’annonce comme une expérience cinématographique palpitante et imprévisible.