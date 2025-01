Sony dévoile un premier aperçu du film Until Dawn

Le film Until Dawn du réalisateur David F. Sandberg se montre avec un teaser.

Tl;dr Un teaser pour Until Dawn.

Le film a une nouvelle histoire et des personnages différents du jeu original.

Until Dawn sortira le 25 avril 2025 au cinéma.

Le film Until Dawn : une nouvelle adaptation de jeu vidéo

Sony a levé le voile sur le film Until Dawn, une adaptation cinématographique du jeu vidéo d’horreur interactif de Supermassive. Contrairement à la tradition, la compagnie a choisi de sortir une vignette plutôt qu’une bande-annonce, permettant au scénariste et au réalisateur de donner des précisions sur la manière dont leur projet se distingue du jeu.

Une histoire nouvelle et des personnages inédits

Annoncé par Sony au CES 2025, Until Dawn présentera une histoire nouvelle et des personnages différents de ceux du jeu original. Le réalisateur David F. Sandberg (Lights Out, Shazam!) indique que le film garde le même ton et la même atmosphère que le jeu, tout en étendant son univers.

Dans le jeu, le destin des personnages est déterminé par les choix narratifs du joueur, qui peuvent souvent entraîner des morts effroyables. Sandberg explique que ce concept sera également exploité dans le film : après chaque échec dramatique, les personnages reviennent à la vie dans un nouveau genre d’horreur. Pour survivre, ils doivent tenir jusqu’à l’aube.

Un parallèle avec Happy Death Day

Cette approche rappelle le film Happy Death Day, où le personnage principal meurt chaque jour et ressuscite jusqu’à ce qu’elle découvre l’identité de son meurtrier. C’est une tentative intéressante de reproduire la structure d’un jeu vidéo, où l’on peut recommencer si les choses ne se passent pas comme prévu.

Sortie prévue pour le printemps

Until Dawn est prévu pour le 25 avril 2025. Sony promet qu’une bande-annonce complète sera bientôt disponible. En attendant, les fans peuvent se tourner vers le remake du jeu, sorti sur PS5 et PC en octobre dernier.