Le film Until Dawn ne va pas reprendre l’intrigue du jeu original

Au CES 2025, Sony a annoncé que l'adaptation cinématographique d'Until Dawn proposera une histoire et des personnages inédits.

Une adaptation dirigée par des experts du genre

Le film Until Dawn est réalisé par David F. Sandberg, connu pour ses succès dans le cinéma d’horreur tels que Lights Out et Annabelle: Creation. Gary Dauberman, scénariste des adaptations de IT et des films Annabelle, est à l’écriture. Le casting impressionne avec Ella Rubin, Michael Cimino, Odessa A’zion, et Peter Stormare, qui reprend son rôle du Dr. Alan J. Hill. L’équipe réunit des talents qui connaissent parfaitement les codes du genre, augurant une adaptation fidèle et terrifiante.

Une nouvelle histoire pour un public élargi

Contrairement au slasher interractif de Supermassive Games (puis Ballistic Moon pour le remake), le film Until Dawn ne reprendra pas l’histoire originale, mais présentera de nouveaux personnages et une intrigue inédite. Selon Ashley Brucks, présidente de Screen Gems, cette approche permet d’honorer les fans tout en attirant ceux qui découvrent la licence. « C’est un hommage à l’horreur et à l’essence du jeu, mais avec une fraîcheur qui plaira à tous, » déclare Peter Stormare. Les amateurs peuvent s’attendre à des rebondissements captivants et des frissons garantis.

Un film qui préserve l’essence du jeu tout en innovant

L’équipe de production collabore étroitement avec PlayStation Productions pour s’assurer que le film reste fidèle à l’esprit du jeu. Ashley Brucks explique que le respect du matériel d’origine est essentiel. Cette philosophie a porté ses fruits avec des adaptations récentes comme Sonic et Mario. Pour Until Dawn, le réalisateur David F. Sandberg a soigneusement sélectionné les éléments clés du jeu afin de créer un univers cinématographique riche, tout en maintenant le suspense et l’horreur caractéristiques.

Une sortie prévue pour avril 2025

Le tournage du film Until Dawn s’est achevé en octobre 2024 et la sortie est prévue pour le 25 avril 2025. À ce jour, aucune bande-annonce ou affiche officielle n’a été dévoilée, mais elles devraient arriver bientôt. Les attentes sont élevées, tant chez les fans du jeu que chez les amateurs de cinéma d’horreur. Avec une équipe talentueuse, un scénario prometteur et un profond respect pour la source, Until Dawn pourrait devenir une référence des adaptations vidéoludiques.