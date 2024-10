« Until Dawn », le film de Sony, sortira le 25 avril prochain

Préparez-vous à retourner à Blackwood Mountain au printemps prochain.

Tl;dr Sony avance rapidement sur l’adaptation cinématographique du jeu Until Dawn.

Le film, réalisé par David F. Sandberg, sortira le 25 avril 2025.

Le scénario de Gary Dauberman suscite des interrogations sur l’issue du film.

Une adaptation cinématographique pour le jeu Until Dawn

Le célèbre jeu vidéo de PlayStation, Until Dawn, va bientôt se décliner sur grand écran. C’est en janvier que Sony a annoncé ses plans pour une adaptation cinématographique du jeu horrifique. Le projet, mené tambour battant, vient de passer une étape cruciale : la fin du tournage, comme l’a récemment révélé sur Instagram le réalisateur David F. Sandberg.

Un film très attendu

Le 25 avril 2025, c’est la date annoncée par Screen Gems, la maison de production de Sony, pour la sortie du film Until Dawn. Ce jeu, véritable phénomène parmi les fans de jeux d’horreur, est connu pour son récit ramifié offrant des dizaines de fins possibles, en fonction des choix du joueur. Sa récente reprise par Ballistic Moon pour la saison d’Halloween a ravivé l’intérêt des fans.

Quel destin pour Until Dawn ?

Une question brûle toutes les lèvres : quelle issue l’équipe de réalisation choisira-t-elle pour le scénario du film ? Until Dawn suivra-t-il la voie tracée par des adaptations réussies comme The Super Mario Bros. Movie, ou se transformera-t-il en désastre à la Borderlands ?

Un casting et une équipe prometteurs

Les premiers indices sont rassurants. David F. Sandberg, le réalisateur, a fait ses preuves dans le genre horrifique avec Lights Out et Annabelle: Creation. Le scénario final a été confié à Gary Dauberman, qui a collaboré avec Sandberg sur Annabelle: Creation et a également écrit pour d’autres films Annabelle, It (2017), It Chapter Two et The Nun.

Le casting du film comprend Ella Rubin, Michael Cimino, Ji-young Yoo, Belmont Cameli, Odessa A’zion et Maia Mitchell. Peter Stormare reprendra son rôle du Dr. Hill dans l’adaptation cinématographique. De quoi attiser la curiosité des fans du jeu original qui comptait parmi ses acteurs Hayden Panetiere et Rami Malek.