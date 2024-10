Until Dawn Remake : une nouvelle dimension visuelle pour le slasher de Sony

Confié au studio Ballistic Moon, le remake d'Until Dawn marque un retour à l'univers de l'horreur interactive. S’appuyant sur les fondations de l'opus original, Until Dawn Remake parvient à revitaliser l’expérience tout en conservant les éléments qui ont séduit les fans du jeu développé par Supermassive Games.

Tl;dr Until Dawn Remake propose une expérience similaire à l’original, avec quelques ajouts subtils.

Les graphismes sont améliorés, notamment les effets de lumière et les cinématiques plus cinématographiques.

Les personnages sont bien interprétés, mais les bugs mineurs et l’absence de nouvelles scènes majeures peuvent frustrer certains joueurs.

Until Dawn Remake reste fidèle à ses mécaniques d’origine, avec peu de changements majeurs pour surprendre les joueurs de la première version.

Un visuel retravaillé et une ambiance renforcée

L’un des points forts d’Until Dawn Remake est sans conteste son aspect visuel complètement remanié. Les effets de lumière impressionnants, les textures améliorées et des angles de caméra retravaillés plongent davantage le joueur dans une expérience plus cinématographique. Le remake d’Until Dawn rappelle les classiques du cinéma d’horreur, donnant l’impression de jouer un véritable film, renforçant ainsi l’atmosphère déjà tendue du scénario.

Des personnages plus profonds, mais toujours familiers

Les personnages, bien que familiers dans leurs archétypes typiques de slasher (le clown, la fille modèle, la peste), sont toujours interprétés avec brio dans Until Dawn Remake. L’amélioration des visages et des animations rendent les scènes encore plus réalistes, même si quelques bugs d’expressions peuvent casser l’immersion à certains moments. L’attachement aux personnages reste intact grâce à leurs dilemmes moraux et leurs décisions, qui poussent le joueur à se sentir impliqué dans leurs sorts.

Gameplay et mécaniques : une continuité bienvenue

Le gameplay du remake d’Until Dawn reste fidèle à l’original, conservant ses mécaniques bien établies. Les séquences de QTE (Quick Time Events) et les choix à impact multiples sont toujours là pour maintenir la tension, avec l’ajout de petits chemins inédits ou de collectibles supplémentaires. Cependant, les améliorations dans ces domaines restent mineures, et certaines mécaniques, comme les traits de personnalité, n’ont toujours pas d’influence sur le déroulement de l’intrigue. Malgré tout, le sentiment de contrôler un film d’horreur reste intact et offre une expérience collective amusante, surtout à plusieurs.

Des nouveautés bienvenues, mais peu révolutionnaires

Bien que quelques ajouts soient visibles – tels que de nouveaux chemins, nouveaux objets à découvrir ou même une fin à l’aspect inédit pour potentiellement teaser une suite à Until Dawn Remake – ces éléments ne bouleversent pas la trame principale. Si vous espériez des révisions scénaristiques ou des nouvelles scènes majeures, vous serez peut-être déçu. Cependant, ces petits ajustements renforcent tout de même la rejouabilité et offrent une perspective légèrement différente pour les fans qui connaissent déjà l’histoire par cœur.