Le remake de Until Dawn débarque sur PS5 et PC le 4 octobre

Ce dernier comprend des améliorations visuelles, une toute nouvelle version du prologue et davantage de fonctionnalités d'accessibilité.

TL;DR Refonte complète du jeu d’horreur Until Dawn pour PS5 et PC.

Ballistic Moon, le studio en charge, vise une expérience plus cinématographique.

Du contenu additionnel et des paramètres d’accessibilité seront inclus.

Un relooking pour Until Dawn

Pour les fans du jeu d’horreur Until Dawn, voici une nouvelle qui devrait vous faire frissonner d’excitation. Ce porte-étendard des exclusivités PlayStation 4 fait peau neuve. Il a été entièrement reconstruit de fond en comble en utilisant le moteur de jeu ultra-performant Unreal Engine 5. Cette nouvelle et terrifiante version sera disponible pour PlayStation 5 et PC dès le 4 octobre.

Une version plus cinématographique et intimiste

Le studio Ballistic Moon, qui a été chargé de cette refonte pendant que Supermassive Games jonglait avec plusieurs autres projets, a déclaré que le but était de rendre le jeu plus cinématographique et intime. Cette nouvelle approche est particulièrement appropriée puisqu’une adaptation cinématographique du jeu a justement commencé à être tournée.

Un bond technologique

Les joueurs habitués au jeu seront accueillis par des modèles de personnages mis à jour, des environnements retravaillés, de nouvelles propriétés interactives, des effets visuels améliorés et des animations peaufinées. Le passage à l’Unreal Engine 5 a permis aux développeurs de tirer le meilleur parti de l’éclairage amélioré et des capacités de traçage de rayons. Les scènes de décès, grâce à des fluides réalistes en temps réel et un système de masque de blessure revu, seront également plus macabres.

Une immersion renforcée

Une grande partie de l’action sera désormais présentée du point de vue de la troisième personne avec une caméra contrôlable, rompant ainsi avec les angles de caméra fixes du jeu original. En sus, Ballistic Moon a déclaré avoir ajouté plus d’objets de collection et retravaillé le prologue pour ajuster le rythme de l’histoire. De plus, le studio a décidé d’intégrer davantage de paramètres d’accessibilité et d’utilisabilité pour permettre à tous de vivre l’expérience Until Dawn.