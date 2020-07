YouTube TV augmente sensiblement son tarif, passant de 50 à 65$ par mois

YouTube TV est l'une des nombreuses options proposées aux Américains pour accéder à la télévision. Mais il faut dire que celle-ci revient aujourd'hui plutôt cher à ses abonnés. Le géant vient en effet d'augmenter encore le prix de l'abonnement mensuel.

Lorsque YouTube TV fut lancé en 2017, le géant américain annonçait que l’abonnement coûterait 35$ par mois. Aujourd’hui, 3 ans plus tard, YouTube procède à une nouvelle augmentation des prix, augmentation qui fait passer la note à pas moins de 65$ par mois. Une hausse qui passe très difficilement auprès des clients.

YouTube TV augmente encore son tarif mensuel, passant à 65$

Ce nouveau tarif représente près du double du prix initialement demandé pour le service. YouTube tente de le justifier en mettant en avant tous les nouveaux contenus ajoutés depuis le lancement ainsi que les fonctionnalités qui n’existent pas chez la concurrence. “Nous ne prenons pas ces décisions à la légère et nous réalisons à quel point cela peut être dur pour nos abonnés.”

Bien loin des 35$ demandés à son lancement en 2017

Et de poursuivre : “Cela étant dit, ce nouveau prix reflète l’augmentation des coûts des contenus et nous sommes aussi convaincus qu’il reflète la valeur totale de YouTube TV, depuis notre large catalogue de contenus jusqu’aux fonctionnalités qui transforment la manière dont nous regardons la télévision. YouTube TV est le seul service de streaming qui inclut un DVR avec une space de stockage illimité ainsi que 6 comptes par foyer avec leurs propres recommandations et jusqu’à trois flux simultanés. Tout est inclus dans le tarif de base de YouTube TV, sans aucun engagement ni frais cachés.”

Toujours est-il qu’avec cette nouvelle augmentation, cela fait de YouTube TV l’une des options de streaming les plus onéreuses du marché. Parmi les autres services similaires, Hulu Live TV coûte environ 50$ et AT&T Now Plus 45$.