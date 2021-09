YouTube Premium : le téléchargement des vidéos sur la version desktop en test

YouTube teste le téléchargement des vidéos depuis la version desktop de son site pour les abonnés Premium.

YouTube a énormément ces dernières années. La plate-forme permet aujourd’hui bien davantage que le simple hébergement de vidéos. Les fonctionnalités se sont multipliées, tant pour les spectateurs que pour les créateurs de contenus. Le géant américain a introduit récemment un abonnement payant, YouTube Premium, offrant des fonctionnalités additionnelles assez intéressantes. Et la liste devrait s’allonger sous peu.

L’un des avantages d’être abonné YouTube Premium, c’est que vous pouvez enregistrer les vidéos pour les regarder plus tard, lorsque vous n’êtes pas nécessairement connecté(e). Malheureusement, cette fonctionnalité est réservée à la version mobile de YouTube sur iOS et Android. Les utilisateurs de la version desktop, eux, doivent s’en passer.

Cela étant dit, tout ceci pourrait changer très bientôt. En effet, il s’avère que YouTube teste actuellement de permettre aux utilisateurs d’enregistrer leurs vidéos pour un visionnage ultérieur depuis la version desktop. C’est une fonctionnalité plutôt cool, il faut bien l’admettre, et les vidéos resteront sur votre machine et regardables hors ligne tant que votre ordinateur peut se connecter au minimum une fois tous les 30 jours. Autrement dit, à moins que vous ne prévoyiez d’être loin du web pendant plus d’un mois, cela ne devrait pas être un problème.

Si l’on en croit le site de YouTube, il semblerait qu’il s’agisse là d’une fonctionnalité qui ne sera disponible que jusqu’au 19 octobre. Comme dit, c’est actuellement un simple test, avec une première conclusion qui sera livrée dans un petit mois. Et si celle-ci est jugée positivement par la firme de Mountain View, elle devrait être déployée à tous les abonnés Premium.

Par ailleurs, YouTube précise que cette fonctionnalité ne sera opérationnelle que sur les navigateurs Chrome, Edge et Opera. Nulle mention, actuellement tout du moins, de Firefox ou Safari. De fait, si vous utilisez l’un ou l’autre de ces navigateurs, il faudra vous en passer, pour le moment.