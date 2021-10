YouTube Music : l’offre gratuite sera bientôt une expérience uniquement audio

YouTube Music fait évoluer son offre gratuite. Adieu les clips vidéo mais d'autres fonctionnalités font leur apparition.

Les solutions de streaming musical ne manquent aujourd’hui pas. Si YouTube a quelque peu tardé à entrer sur ce marché, le géant américain y est aujourd’hui évidemment présent avec YouTube Music, une plate-forme qui a certains avantages à faire valoir, y compris une offre gratuite. Celle-ci va cependant évoluer prochainement.

YouTube Music fait évoluer son offre gratuite

Contrairement à des services de streaming comme Apple Music qui ne disposent pas d’offre gratuite, YouTube Music propose une telle option, ce qui lui permet de concurrencer des plates-formes comme Spotify. Cela étant dit, si vous êtes abonné à l’offre gratuite de YouTube Music, à compter du mois prochain, vous allez perdre l’accès à un certain nombre de fonctionnalités.

Adieu les clips vidéo mais d’autres fonctionnalités font leur apparition

Selon le communiqué de YouTube, les abonnés à l’offre gratuite ne pourront ainsi plus visionner les clips à moins d’être abonnés à YouTube Premium. On gardera bien à l’esprit que, en tant qu’utilisateur “normal” de YouTube, il est toujours possible de regarder les vidéos, même les clips, mais si vous tentez de le faire via YouTube Music, cela ne fonctionnera pas.

Cela signifie que YouTube Music n’offrira plus qu’une expérience audio aux utilisateurs de l’offre gratuite, ce qui ne change d’ailleurs probablement rien à l’utilisation qu’en ont la majorité des abonnés gratuits. Par ailleurs, si YouTube retire l’accès à la lecture des clips à la demande, d’autres fonctionnalités feront, quant à elles, leur apparition.

Cela inclut notamment la lecture de la musique en fond d’écran, la lecture aléatoire des playlists personnalisés, l’accès aux playlists pour diverses activités et bien davantage. Ces modifications devraient prendre effet à compter du 3 novembre. D’ici là, si l’accès aux clips de vos chansons préférés est vital pour vous, il est temps d’envisager de vous abonner à YouTube Premium, ce qui vous permet aussi de vous débarrasser des publicités.