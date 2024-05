Yesterday : tout ce qui n’existe pas dans un monde sans les Beatles

Le film Yesterday du réalisateur Danny Boyle plonge les téléspectateurs dans un univers où les Beatles et leur musique n'ont jamais existé, mais ce n'est pas le seul bouleversement fascinant que révèle cette réalité modifiée

Tl;dr Yesterday présente un monde sans les Beatles et d’autres phénomènes culturels majeurs.

Cette réalité modifiée résulte d’une panne de courant mondiale mystérieuse.

D’autres disparitions notables comprennent le groupe Oasis, Coca-Cola, les cigarettes et Harry Potter.

Le film ne donne pas d’explication à ces changements radicaux.

Un monde sans Beatles

Dans le film Yesterday, une panne de courant mystérieuse plonge le monde entier dans l’obscurité pendant 12 secondes. Lorsque les lumières se rallument, un seul homme, Jack Malik (Himesh Patel), se souvient des Beatles. Ce musicien britannique en difficulté est le seul à se rappeler de l’existence du groupe légendaire.

Des disparitions inexpliquées

Au fur et à mesure de l’intrigue, Jack découvre que d’autres éléments de la culture populaire ont également disparu. Le groupe rock britannique Oasis, fortement inspiré par les Beatles, n’existe plus. Les produits Coca-Cola ont tout simplement disparu, laissant Pepsi sans concurrent. Les cigarettes n’existent plus, ce qui implique que l’industrie du tabac n’a jamais émergé. Enfin, l’univers de Harry Potter n’a jamais été créé par J.K. Rowling.

Des conséquences culturelles et économiques

Ces disparitions ont des conséquences culturelles et économiques majeures. Sans Oasis et les Beatles, la musique britannique aurait été différente. Sans Coca-Cola, Pepsi aurait dominé le marché des boissons gazeuses. Sans cigarettes, l’industrie du tabac n’aurait jamais existé. Et sans Harry Potter, la littérature jeunesse et le cinéma auraient été privés d’une franchise extrêmement lucrative.