Xenoblade Chronicles 3 : la sortie est avancée de plusieurs semaines

Nintendo annonce que Xenoblade Chronicles 3 sera disponible plus tôt qu'annoncé sur Switch.

Alors que Keves et Agnus se font la guerre dans Xenoblade Chronicles 3 (univers connecté à Xenoblade Chronicles et Xenoblade Chronicles 2), les personnages principaux Noah et Mio vont unir leurs forces avec plusieurs personnages issus des deux nations pour découvrir la vérité derrière ce conflit, notamment en faisant route vers la Marche de l’Épée, une région dont le sol est percé par une gigantesque épée. Le thème central de l’histoire est la vie.

Comme dans les précédentes opus de la licence Xenoblade Chronicles, le système de combat permettra de prendre le contrôle de six membres, mais également de certains personnages supplémentaires rencontrés lors de diverses missions. Noah est un épéiste spécialisé dans le combat rapproché, tandis que Mio est une zéphyr qui attire l’attention de l’ennemi tout en esquivant ses coups avec brio. Chaque personnage appartient ainsi à une classe distincte qui lui procure des avantages uniques. Au fur et à mesure que l’histoire progressera, les joueurs pourront personnaliser la composition du groupe en modifiant la classe de chacun de ses membres. Chaque duo du groupe, Noah et Mio, Lanz et Sena ou encore Eunie et Taion pourront recourir à l’Interlien après avoir rempli certaines conditions pour fusionner et prendre la forme d’un gigantesque Ouroboros avec des techniques de combat surpuissantes.

Une nouvelle bande-annonce pour Xenoblade Chronicles 3

Originellement prévue pour le mois de septembre prochain, l’exclusivité Xenoblade Chronicles 3 du studio japonais Monolith Software sortira le 29 juillet 2022 sur la console hybride de Nintendo.

A noter que l’édition collector (nombre limité d’exemplaires) sera uniquement disponible sur My Nintendo Store. Celle-ci sera composée d’une jaquette illustrée par Masatsugu Saito, un artbook à couverture rigide et entièrement coloré de 250 pages et un steelbook.