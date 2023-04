XDefiant : une bêta fermée pour le FPS free-to-play

Les mondes de l'éditeur français Ubisoft s’entrechoquent dans un jeu de tir à la première personne avec des matchs en ligne rapides.

Ubisoft propose de découvrir XDefiant avec une bêta fermée qui contient 14 cartes, quatre factions (les Nettoyeurs de The Division, la Libertad de Far Cry 6, l’Echelon de Splinter Cell et les Phantoms de Ghost Recon Phantoms), 24 armes, 44 accessoires et cinq dispositifs explosifs.

Vivez une expérience en constante évolution, avec des mises à jour régulières pour vous offrir de nouvelles factions et toujours plus de cartes, armes et modes de jeu. Grâce au multi-plateforme, vous pourrez rejoindre vos amis sur tous les supports où le jeu est disponible.

XDefiant se présente en vidéo

Accessible dans le monde entier jusqu’au 23 avril prochain par le biais de drops sur des streams Twitch ou d’une inscription sur le site officiel, la bêta fermée de XDefiant ne permettra pas aux joueurs de conserver leur progression lors de la sortie du FPS free-to-play sur consoles et PC à une date encore inconnue à ce jour.

Ils pourront néanmoins conserver jusqu’à dix objets cosmétiques exclusifs (M4A1 – Apparence d’arme “Perturbation”, Kersey Apparence de personnage “Bleu de travail”, M870 – Apparence d’arme “Cobalt”, Émoji – “Style XD”, Magnum – Apparence d’arme “Noir et clinquant”, MP7 – Apparence d’arme “Graffiti”, MK20 – Apparence d’arme “Pélagique”, De Rosa Apparence de personnage “Haute vélocité”, Meilleur joueur/Profil/Éliminations – Carte de joueur “Haute vélocité” et MP5 – Apparence d’arme “TechX”).