Xbox Series X/S : début des tests du HDR Dolby Vision

Si les consoles nouvelle génération sont effectivement sur le marché, elles ont encore une grosse marge de progression. Cela passera par des mises à jour logicielles qui viendront ajouter de nouvelles fonctionnalités.

Microsoft comme Sony n’ont pas encore terminé de faire évoluer leurs consoles nouvelle génération que sont les Xbox Series X/S et Playstation 5. L’avenir réserve encore un certain nombre de mises à jour importantes qui viendront ajouter de nouvelles fonctionnalités, pour le plus grand bonheur des joueurs. Aujourd’hui, c’est la Xbox Series X/S qui est à l’honneur avec une fonctionnalité très attendue.

Microsoft teste le HDR Dolby Vision sur ses Xbox Series X/S

Microsoft tient sa promesse de proposer du jeu vidéo en HDR Dolby Vision sur ses consoles Xbox Series X et Series S. Cela étant dit, pour l’heure, la fonctionnalité n’est disponible que chez un nombre très restreint de joueurs. Comme Forbes le précise, les joueurs concernés ont pu découvrir que la dernière version proposée sur le Xbox Insider Alpha (estampillée 2104) vient activer la technologie Dolby Vision pour certains titres sur Xbox Series X et S.

Seuls quelques jeux sont actuellement compatibles. Il s’agit de Borderlands 3, Gears 5, Halo : Master Chief Collection et Wreckfest. Ceci étant dit, il semblerait que le gain soit notable. Les testeurs affirment que la qualité d’image Dolby est bien meilleure, bien plus “raffinée” que par rapport au HDR10 classique, ceci grâce aux données dynamiques qui permettent d’ajuster les rendus HDR image par image.

Bientôt disponible au grand public ?

La firme de Redmond a confirmé à Forbes être actuellement en phase de test de la technologie Dolby Vision et annonce un déploiement au grand public “bientôt”, sans donner davantage de précisions. Jusqu’à présent, Microsoft reste dans les délais de son annonce initiale, à savoir un lancement mondial de cette option dans le courant de l’année 2021.

La prise en charge du Dolby Vision pourrait donner aux consoles Xbox Series un avantage sur la PlayStation, machine qui est actuellement limitée au HDR10. Cela étant dit, cette fonctionnalité n’est pas vraiment un gros argument de vente. Pour en profiter, il faut un téléviseur compatible – et cela exclut d’emblée les modèles de Samsung – et des jeux compatibles. Ce mode HDR amélioré ne sera vraiment intéressant que lorsque les téléviseurs compatibles seront démocratisés et que les jeux capables d’en tirer profit seront bien plus nombreux. À suivre !