X est désormais compatible avec les clés d’accès sur iOS aux États-Unis

Avancer dans la technologie numérique implique une responsabilité de protection des données des utilisateurs. Récemment, l’entreprise X (anciennement Twitter) a fait un pas vers l’avenir. Elle a introduit une nouvelle méthode d’authentification : le passkey. Cette avancée, bien que limitée pour le moment aux utilisateurs iOS basés aux États-Unis, représente un progrès remarquable pour la cybersécurité.

Lorsque vous configurez un passkey, votre appareil génère une “clé publique” et une “clé privée”. La clé privée reste sur votre appareil, tandis que la clé publique partagée est conservée sur la plateforme sur laquelle vous souhaitez vous connecter, en l’occurrence X. Vous n’aurez plus à vous soucier de mémoriser des mots de passe compliqués – la plateforme X s’en chargera pour vous à travers votre clé publique.

Today we’re excited to launch Passkeys as a login option for our US-based users on iOS!

A passkey is a new, easy to use, and secure way to log in to your account – all from your device. Passkeys are more secure than traditional passwords since they’re individually generated by…

— Safety (@Safety) January 23, 2024